Queentet Сергея Мазаева

Сергей Мазаев в проекте Queentet

Сергей Мазаев исполняет свою давнюю мечту — играть на кларнете под аккомпанемент самых красивых и талантливых исполнительниц. В его квинтете «королевами» стали: Анна Пасько, Анна Власова и Ольга Дёмина, каждая из которых имеет за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных конкурсах.

В составе проекта — выдающиеся музыканты

Также в концерте участвуют Константин Казначеев (скрипка) и Сергей Гейер (контрабас). Эти музыканты добавляют в репертуар квинтета ещё больше глубины и музыкальной выразительности.

Необычный репертуар и уникальные произведения

Репертуар коллектива весьма обширен и необычен. В нем можно услышать произведения от знаменитых «Времен года» Петра Чайковского до уникальной «Зимней рапсодии» Тима Найта, которая ранее не исполнялась в России. В дополнение к классике, квинтет исполняет современные мелодии в классических аранжировках.

Тщательный выбор репертуара и высокие оценки критиков

Все произведения — личный выбор Сергея Мазаева, результат его кропотливых поисков и тщательного отбора. Благодаря безупречному музыкальному вкусу, легкости подачи и глубине исполнения проект получил высокую оценку признанного музыковеда Святослава Бэлзы. Эти качества, без сомнения, не оставят равнодушными даже самых искушенных меломанов.