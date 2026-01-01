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Queentet Сергея Мазаева
Билеты от 7500₽
Киноафиша Queentet Сергея Мазаева

Queentet Сергея Мазаева

18+
Возраст 18+
Билеты от 7500₽

О концерте

Сергей Мазаев в проекте Queentet

Сергей Мазаев исполняет свою давнюю мечту — играть на кларнете под аккомпанемент самых красивых и талантливых исполнительниц. В его квинтете «королевами» стали: Анна Пасько, Анна Власова и Ольга Дёмина, каждая из которых имеет за плечами опыт блестящих выступлений с именитыми коллективами и победы на международных конкурсах.

В составе проекта — выдающиеся музыканты
Также в концерте участвуют Константин Казначеев (скрипка) и Сергей Гейер (контрабас). Эти музыканты добавляют в репертуар квинтета ещё больше глубины и музыкальной выразительности.

Необычный репертуар и уникальные произведения
Репертуар коллектива весьма обширен и необычен. В нем можно услышать произведения от знаменитых «Времен года» Петра Чайковского до уникальной «Зимней рапсодии» Тима Найта, которая ранее не исполнялась в России. В дополнение к классике, квинтет исполняет современные мелодии в классических аранжировках.

Тщательный выбор репертуара и высокие оценки критиков
Все произведения — личный выбор Сергея Мазаева, результат его кропотливых поисков и тщательного отбора. Благодаря безупречному музыкальному вкусу, легкости подачи и глубине исполнения проект получил высокую оценку признанного музыковеда Святослава Бэлзы. Эти качества, без сомнения, не оставят равнодушными даже самых искушенных меломанов.

Купить билет на концерт Queentet Сергея Мазаева

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Октябрь
8 октября четверг
20:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 7500 ₽

Фотографии

Queentet Сергея Мазаева Queentet Сергея Мазаева Queentet Сергея Мазаева Queentet Сергея Мазаева Queentet Сергея Мазаева

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