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QueenField
Билеты от 1000₽
Киноафиша QueenField

QueenField

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Специальный концерт QueenField в O’Connell’s Pub

5 сентября в пабе O’Connell’s в Москве состоится уникальный концерт, посвященный дню рождения легендарного Фредди Меркьюри. Группа QueenField отмечает этот день по уже сложившейся традиции — здесь прозвучат знаменитые хиты группы Queen.

Что вас ждет на концерте?

QueenField — это уникальный трибьют-проект, в котором за музыкальную часть отвечают пять талантливых девушек. Группа славится качественным вокалом, а фронтмен обеспечит незаб忘уемую атмосферу, перенося зрителей в мир хитов Queen.

Ограниченное количество билетов

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — всего 60 билетов доступны к продаже! Будьте готовы к спектаклю, который подарит вам море эмоций и впечатлений.

Поспешите, концерт обещает быть незабываемым!

Купить билет на концерт QueenField

Помощь с билетами
Сентябрь
5 сентября суббота
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

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