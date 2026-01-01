Специальный концерт QueenField в O’Connell’s Pub

5 сентября в пабе O’Connell’s в Москве состоится уникальный концерт, посвященный дню рождения легендарного Фредди Меркьюри. Группа QueenField отмечает этот день по уже сложившейся традиции — здесь прозвучат знаменитые хиты группы Queen.

Что вас ждет на концерте?

QueenField — это уникальный трибьют-проект, в котором за музыкальную часть отвечают пять талантливых девушек. Группа славится качественным вокалом, а фронтмен обеспечит незаб忘уемую атмосферу, перенося зрителей в мир хитов Queen.

Ограниченное количество билетов

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события — всего 60 билетов доступны к продаже! Будьте готовы к спектаклю, который подарит вам море эмоций и впечатлений.

Поспешите, концерт обещает быть незабываемым!