Queen в исполнении оркестра

Музыкальный вечер с Bohemian Orchestra

Проникновенное звучание струнных инструментов в сочетании с шедеврами легендарной группы Queen создаст уникальную атмосферу творчества. В этот вечер каждый зритель ощутит мощный заряд позитивной энергии, погружаясь в мир музыки, которая осталась искренней и настоящей.

Знакомые хиты для истинных поклонников

На концерте прозвучат всем известные и любимые композиции, такие как:

Bohemian Rhapsody

I Want To Break Free

Don't Stop Me Now

Radio Ga Ga

We Are the Champions

The Show Must Go On

We Will Rock You

Эта музыкальная подборка станет настоящим праздником для поклонников Queen и позволит вспомнить самые трогательные моменты из их творчества.

Уникальный коллектив на сцене

Bohemian Orchestra – это поистине уникальный музыкальный коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров страны объединили свои таланты, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции через волшебное соединение рок-музыки и классического звучания струнных.

Не упустите возможность стать частью этого важного события! Вдохновляйтесь музыкой, которая продолжает жить в сердцах миллионов. Билеты уже в продаже!