Киноафиша Queen в исполнении оркестра

Queen в исполнении оркестра

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Bohemian Orchestra

Проникновенное звучание струнных инструментов в сочетании с шедеврами легендарной группы Queen создаст уникальную атмосферу творчества. В этот вечер каждый зритель ощутит мощный заряд позитивной энергии, погружаясь в мир музыки, которая осталась искренней и настоящей.

Знакомые хиты для истинных поклонников

На концерте прозвучат всем известные и любимые композиции, такие как:

  • Bohemian Rhapsody
  • I Want To Break Free
  • Don't Stop Me Now
  • Radio Ga Ga
  • We Are the Champions
  • The Show Must Go On
  • We Will Rock You

Эта музыкальная подборка станет настоящим праздником для поклонников Queen и позволит вспомнить самые трогательные моменты из их творчества.

Уникальный коллектив на сцене

Bohemian Orchestra – это поистине уникальный музыкальный коллектив, не имеющий мировых аналогов. Молодые музыканты ведущих оркестров страны объединили свои таланты, чтобы подарить зрителям незабываемые эмоции через волшебное соединение рок-музыки и классического звучания струнных.

Не упустите возможность стать частью этого важного события! Вдохновляйтесь музыкой, которая продолжает жить в сердцах миллионов. Билеты уже в продаже!

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
19:00 от 1600 ₽

