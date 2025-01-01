Меню
Queen Tribute
Киноафиша Queen Tribute

Queen Tribute

Постановка
Театр эстрады 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Queen Tribute: Неповторимый концерт в Уральском государственном театре эстрады

Более 40 лет назад легендарная группа Queen завоевала сердца миллионов слушателей, выпуская хиты, такие как We Are The Champions и We Will Rock You. Эти песни стали гимном, который поют по всему миру, и на сегодняшний день остаются классикой рок-музыки.

Королева рок-музыки не теряет своей популярности и по сей день. Их культовые произведения собрали сотни миллионов поклонников, и многие из них когда-либо подпевали на концертах своих любимых музыкантов. Теперь у вас есть возможность вновь насладиться звучанием незабвенных хитов, таких как Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now и The Show Must Go On.

Уникальное музыкальное прочтение

В этом концерте, который пройдет в Уральском государственном театре эстрады, ведущие солисты театра исполнят известные композиции группы Queen в сопровождении Эстрадного оркестра. Зрителей ждет новое музыкальное прочтение с современными и уникальными аранжировками, которые позволят увидеть знакомые мелодии с новой стороны.

Триумфальная атмосфера

Разные поколения поклонников смогут вновь прикоснуться к классике, насладившись триумфальными композициями, которые создадут неповторимую атмосферу в театре. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Подготовьтесь к вечеру, полному эмоций и незабываемых мелодий, и приходите в Уральский государственный театр эстрады на концерт Queen Tribute!

В других городах

Екатеринбург, 17 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽
Екатеринбург, 18 октября
Театр эстрады Екатеринбург, 8 Марта, 15
19:00 от 600 ₽

