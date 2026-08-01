Queen /tribute/. Концерт на теплоходе

Трибьют-концерт Queen на теплоходе в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный tribute концерта, посвященный культовой британской рок-группе Queen. Это событие обещает стать незабываемым и погрузит вас в атмосферу 70-х, когда на сцене выступят талантливые петербургские музыканты.

Музыка, которая объединяет

Вы можете не любить овсянку на завтрак или не знать, сколько лет исполнилось английской королеве. Но под аккорды «Bohemian Rhapsody» трудно удержаться от желания подпевать. Переживите незабываемые моменты, наслаждаясь великолепием парадного Петербурга с открытой террасы теплохода или уютной кают-компании с бокалом игристого.

Кулинарные гастрономические изыски

Когда наступит момент аппетита, персонал ресторана удивит вас не только вкусом, но и имиджем. «We will rock you» — именно так можно охарактеризовать изысканный гриль и кулинарные шедевры, которые вас ждут на борту.

Музыкальное разнообразие

На концерте выступит группа ILLUSIONS — стильные гангстеры из Петербурга, исполняющие олдскульный рок-н-ролл на английском языке. Их энергичное выступление сочетает хард-рок, блюзовые баллады и неожиданные эксперименты в области прогрессива, фанка и диско.

В программе вечера — лучшие песни Queen и других легендарных исполнителей, кто сформировал звучание рок-музыки XX века. Под завораживающие ночные огни Петербурга, пусть за окном плещется Невы, это будет настоящий живой рок-н-ролл, который запомнится надолго.

Маршрут прогулки

Программа Cruise «Большое петербургское кольцо» — это всёобъемлющий маршрут по Неве и Финскому заливу. Вы начнёте с осмотра исторических достопримечательностей, таких как Адмиралтейство, Эрмитаж и Петропавловская крепость. Вторая часть маршрута проведет вас мимо современного морского фасада, включая стадион «Газпром Арена» и небоскрёбы «Лахта-центр».

Особенности теплохода

Теплоход, на котором пройдет концерт, был спроектирован для работы с правительственными делегациями. Здесь уютно и тепло, даже исторические встречи происходили на его палубах. Вы сможете насладиться панорамным видом из концертного салона на 120 человек на верхней палубе или отдохнуть в кают-компании президентов на нижней палубе.

Обратите внимание!

На борт запрещено проносить свою еду и напитки, а также подниматься в нетрезвом состоянии или с домашними животными без специальных переносок. Клуб оставляет за собой право отказать в продолжении экскурсии без возмещения стоимости билетов в случае нарушений правил.

После прогулки теплоход вернёт вас к тому же причалу, с которого началась ваша музыкальная вечер. Программа и маршрут могут меняться в зависимости от погодных условий и указаний администрации города.

Rock Hit Neva — качает! Известные музыканты на расстоянии вытянутой руки и Петербург в вашем иллюминаторе.