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Queen лучшие хиты c симфоническим оркестром: One Vision
Киноафиша Queen лучшие хиты c симфоническим оркестром: One Vision

Queen лучшие хиты c симфоническим оркестром: One Vision

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Грандиозное шоу группы “ONE VISION” с симфоническим оркестром!

Полвека со дня образования одной из самых популярных рок-групп в мире! Группа “ONE VISION” приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие, которое перенесет вас в эпоху, когда на мировой рок-сцене царил “Король” — Фредди Меркьюри.

В программе концерта

На концерте вы услышите незабываемые хиты, ставшие классикой рок-музыки:

  • «Bohemian Rhapsody»
  • «We Will Rock You»
  • «Radio Ga Ga»
  • «Under Pressure»
  • «We Are the Champions»
  • «The Show Must Go On»

Эти суперхиты, вписанные золотыми буквами в историю музыки, любимы миллионами поклонников по всему миру.

О группе “ONE VISION”

“ONE VISION” — один из самых успешных исполнителей творчества группы “QUEEN” в России. Это команда виртуозных музыкантов и настоящих фанатов культового коллектива, готовых подарить зрителям незабываемые эмоции.

Уникальное исполнение

Шоу группы “ONE VISION” в сопровождении симфонического оркестра — это потрясающая возможность снова услышать любимые хиты в уникальном исполнении. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 30 октября
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
19:00 от 1500 ₽

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