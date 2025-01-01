Queen лучшие хиты c симфоническим оркестром: One Vision

Грандиозное шоу группы “ONE VISION” с симфоническим оркестром!

Полвека со дня образования одной из самых популярных рок-групп в мире! Группа “ONE VISION” приглашает вас на уникальное музыкальное путешествие, которое перенесет вас в эпоху, когда на мировой рок-сцене царил “Король” — Фредди Меркьюри.

В программе концерта

На концерте вы услышите незабываемые хиты, ставшие классикой рок-музыки:

«Bohemian Rhapsody»

«We Will Rock You»

«Radio Ga Ga»

«Under Pressure»

«We Are the Champions»

«The Show Must Go On»

Эти суперхиты, вписанные золотыми буквами в историю музыки, любимы миллионами поклонников по всему миру.

О группе “ONE VISION”

“ONE VISION” — один из самых успешных исполнителей творчества группы “QUEEN” в России. Это команда виртуозных музыкантов и настоящих фанатов культового коллектива, готовых подарить зрителям незабываемые эмоции.

Уникальное исполнение

Шоу группы “ONE VISION” в сопровождении симфонического оркестра — это потрясающая возможность снова услышать любимые хиты в уникальном исполнении. Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события!