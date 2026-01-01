Quattro in Unico. Любовь. Петербург

Музыка любви от Quattro in Unico

Ансамбль Quattro in Unico представляет уникальную программу «Любовь. Петербург». Этот неповторимый коллектив состоит из четырех великолепных инструментов: скрипки, бас-кларнета, аккордеона и фортепиано. Такое сочетание звучит редко, что делает выступление особенно привлекательным.

В рамках концерта прозвучат произведения петербургских композиторов, таких как Лев Десятников, Евгений Петров и Алексей Танонов. Все музыкальные номера объединяет тема любви, которая пронизывает каждую ноту и мелодию.

Кроме того, слушатели смогут насладиться музыкой танго. Этот страстный и нежный жанр впервые прозвучал в России в начале XX века в «Подвале Бродячей собаки» в Петербурге. Таким образом, программа коллектива становится настоящим рассказом о любви и ее проявлениях на музыкальном языке нашего города.

Не упустите возможность узнать больше о чувствах, отраженных в звуках музыкальных произведений, и погрузиться в атмосферу петербургской романтики.