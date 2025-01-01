Меню
Quasi Una Fantasia
Билеты от 1500₽
Киноафиша Quasi Una Fantasia

Спектакль Quasi Una Fantasia

12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мировые хиты и цирковые трюки

Мировые хиты, исполненные в оригинальном жанре с включением цирковых трюков, пощекочут зрителям нервы и доставят необычайное удовольствие любителям романтических комедий. Спектакль Quasi una Fantasia — это уникальное сочетание музыки, цирка и театра, которое подарит зрителям незабываемые эмоции.


В спектакле принимают участие:

  • Аскер Бербеков, победитель 8 сезона Шоу Голос, лучший голос страны.
  • Филипп Лебедев, участник 8 сезона Шоу Голос.
  • Лилия Замулина, участница 4 сезона Шоу Голос.
  • Анастасия Семина и Екатерина Фролова, участницы отборочного тура «Евровидения».
  • А также актёры театра, кино и дубляжа: Анна Киселева, Анастасия Слепченко, Антонина Дивина, Ромади Кагита, Андрей Федоров, Ольга Демидова, Сергей Кравченко, Роман Сарнацкий.

Сильные голоса и захватывающая игра
Сильные голоса и прекрасная игра артистов заставят зрителей содрогнуться от восторга — в прямом и переносном смысле этого слова. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для любителей качественного музыкального и театрального искусства.

Лучший подарок для близких
Лучший подарок, который можно подарить себе и близким, — это билет на комедийный и завораживающий музыкальный спектакль «Quasi una Fantasia».

Режиссер
Андрей Щукин
В ролях
Антонина Дивина
Ольга Демидова
Лилия Замулина
Анна Киселева
Ромади Кагита

Купить билет на спектакль Quasi Una Fantasia

Помощь с билетами
Ноябрь
11 ноября вторник
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽
19 ноября среда
19:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1500 ₽

Фотографии

Quasi Una Fantasia Quasi Una Fantasia Quasi Una Fantasia Quasi Una Fantasia Quasi Una Fantasia

