Мировые хиты и цирковые трюки

Мировые хиты, исполненные в оригинальном жанре с включением цирковых трюков, пощекочут зрителям нервы и доставят необычайное удовольствие любителям романтических комедий. Спектакль Quasi una Fantasia — это уникальное сочетание музыки, цирка и театра, которое подарит зрителям незабываемые эмоции.



В спектакле принимают участие:

Аскер Бербеков , победитель 8 сезона Шоу Голос, лучший голос страны.

, победитель 8 сезона Шоу Голос, лучший голос страны. Филипп Лебедев , участник 8 сезона Шоу Голос.

, участник 8 сезона Шоу Голос. Лилия Замулина , участница 4 сезона Шоу Голос.

, участница 4 сезона Шоу Голос. Анастасия Семина и Екатерина Фролова , участницы отборочного тура «Евровидения».

и , участницы отборочного тура «Евровидения». А также актёры театра, кино и дубляжа: Анна Киселева, Анастасия Слепченко, Антонина Дивина, Ромади Кагита, Андрей Федоров, Ольга Демидова, Сергей Кравченко, Роман Сарнацкий.

Сильные голоса и захватывающая игра

Сильные голоса и прекрасная игра артистов заставят зрителей содрогнуться от восторга — в прямом и переносном смысле этого слова. Этот спектакль обещает стать настоящим подарком для любителей качественного музыкального и театрального искусства.

Лучший подарок для близких

Лучший подарок, который можно подарить себе и близким, — это билет на комедийный и завораживающий музыкальный спектакль «Quasi una Fantasia».