Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Qascad
Билеты от 2000₽
Киноафиша Qascad

Qascad

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Qascad: вечер джаза в ритме современности

Проект Qascad объединяет молодых джазовых музыкантов, создающих уникальный музыкальный коктейль из джаза, хип-хопа, нео-соула и рока. Основная цель этого коллектива - просветить аудиторию о современных тенденциях нео-джазовой сцены.

Музыка, которая вдохновляет

На концертах Qascad зрители могут ощутить атмосферу шумного Нью-Йорка, солнечного Лос-Анджелеса и туманного Лондона. В репертуаре проекта - авторские композиции и каверы на произведения таких современных исполнителей, как Thundercat, Роберт Гласпер, Джордан Ракей, Мак Миллер и Андерсон Пак.

Лидер проекта: Эрик Холматов

Эрик Холматов, вокалист и резидент клуба Алексея Козлова, является движущей силой проектa. Его оригинальный подход к современной музыке является залогом успешных экспериментов и интересных коллабораций с артистами, работающими на стыке стилей. Среди его коллег - такие коллективы, как Under Influence, House Holder, Revo.band и Moscow Gospel Team.

Состав и стиль группы

Группа Qascad - это команда ведущих музыкантов столичной сцены, работающая в искреннем и стильном ключе. Приятный и узнаваемый вокал сочетает в себе ломанные ритмы, которые органично вписываются в современное звучание, не становясь при этом вычурными экспериментами. Qascad всегда предлагает зрителям нечто новое, странное, необузданное и привлекательное.

Музыканты Qascad

На сцену выйдут:

  • Александр Вериженко (клавишные)
  • Настя Ломакина (бас-гитара)
  • Егор Коваленко (гитара)
  • Денис Силантьев (барабаны)
  • Marsianna (вокал)
  • Эрик Холматов (вокал)

Не упустите возможность насладиться ярким сочетанием стилей и необычным звучанием на концерте Qascad!

Купить билет на концерт Qascad

Помощь с билетами
Июнь
17 июня среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Алена Свиридова
18+
Поп

Алена Свиридова

17 июля в 19:30 Академ-джаз-клуб
от 2000 ₽
Анна Бутурлина & Трио XXI greets JAZZ
18+
Джаз

Анна Бутурлина & Трио XXI greets JAZZ

21 июля в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Wildways
16+
Рок

Wildways

4 июня в 19:00 Северный речной вокзал
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше