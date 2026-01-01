Qascad: вечер джаза в ритме современности

Проект Qascad объединяет молодых джазовых музыкантов, создающих уникальный музыкальный коктейль из джаза, хип-хопа, нео-соула и рока. Основная цель этого коллектива - просветить аудиторию о современных тенденциях нео-джазовой сцены.

Музыка, которая вдохновляет

На концертах Qascad зрители могут ощутить атмосферу шумного Нью-Йорка, солнечного Лос-Анджелеса и туманного Лондона. В репертуаре проекта - авторские композиции и каверы на произведения таких современных исполнителей, как Thundercat, Роберт Гласпер, Джордан Ракей, Мак Миллер и Андерсон Пак.

Лидер проекта: Эрик Холматов

Эрик Холматов, вокалист и резидент клуба Алексея Козлова, является движущей силой проектa. Его оригинальный подход к современной музыке является залогом успешных экспериментов и интересных коллабораций с артистами, работающими на стыке стилей. Среди его коллег - такие коллективы, как Under Influence, House Holder, Revo.band и Moscow Gospel Team.

Состав и стиль группы

Группа Qascad - это команда ведущих музыкантов столичной сцены, работающая в искреннем и стильном ключе. Приятный и узнаваемый вокал сочетает в себе ломанные ритмы, которые органично вписываются в современное звучание, не становясь при этом вычурными экспериментами. Qascad всегда предлагает зрителям нечто новое, странное, необузданное и привлекательное.

Музыканты Qascad

На сцену выйдут:

Александр Вериженко (клавишные)

Настя Ломакина (бас-гитара)

Егор Коваленко (гитара)

Денис Силантьев (барабаны)

Marsianna (вокал)

Эрик Холматов (вокал)

Не упустите возможность насладиться ярким сочетанием стилей и необычным звучанием на концерте Qascad!