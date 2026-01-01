Масштабный концерт dueta qantreez x челс

Дуэт qantreez x челс готовит свой первый большой сольный концерт, который обещает стать настоящим событием в музыкальной жизни столицы. За плечами артистов уже десятки успешных выступлений, и данное шоу станет кульминацией их творчества.

Лайв-программа и новые треки

В этот вечер зрители смогут насладиться не только уже полюбившимися хитами, но и услышать новый материал. Это станет отличной возможностью для поклонников оценить развитие и новое звучание дуэта.

Специальные гости вечера

Шоу обретет особую атмосферу благодаря участию специальных гостей. На одной сцене соберутся артисты, имена которых уже известны широкой публике, что добавит формату мероприятия уникальности и зрелищности.

Не упустите возможность стать частью этого великого музыкального события. Концерт будет наполнен яркими эмоциями и неповторимыми моментами. Приходите и наслаждайтесь фантастическим вечером вместе с qantreez x челс!