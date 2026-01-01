Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
qantreez x челс
Билеты от 3748₽
Киноафиша qantreez x челс

qantreez x челс

16+
Возраст 16+
Билеты от 3748₽

О концерте

Масштабный концерт dueta qantreez x челс

Дуэт qantreez x челс готовит свой первый большой сольный концерт, который обещает стать настоящим событием в музыкальной жизни столицы. За плечами артистов уже десятки успешных выступлений, и данное шоу станет кульминацией их творчества.

Лайв-программа и новые треки

В этот вечер зрители смогут насладиться не только уже полюбившимися хитами, но и услышать новый материал. Это станет отличной возможностью для поклонников оценить развитие и новое звучание дуэта.

Специальные гости вечера

Шоу обретет особую атмосферу благодаря участию специальных гостей. На одной сцене соберутся артисты, имена которых уже известны широкой публике, что добавит формату мероприятия уникальности и зрелищности.

Не упустите возможность стать частью этого великого музыкального события. Концерт будет наполнен яркими эмоциями и неповторимыми моментами. Приходите и наслаждайтесь фантастическим вечером вместе с qantreez x челс!

Купить билет на концерт qantreez x челс

Помощь с билетами
Октябрь
2 октября пятница
20:00
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
от 3748 ₽

В ближайшие дни

Любовь Успенская
18+
Поп Эстрада Шансон

Любовь Успенская

14 ноября в 18:00 Leningrad
от 5000 ₽
Этносфера
12+
Фолк

Этносфера

16 сентября в 20:30 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева
18+
Юмор

Заметки Севы Ловкачева и Николая Андреева

27 августа в 21:30 Stand Up Store Moscow
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше