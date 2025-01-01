Меню
Пышка
Киноафиша Пышка

Спектакль Пышка

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Пышка» по Ги де Мопассану в рамках XVI Международного Рождественского фестиваля искусств в Новосибирске

XVI Международный Рождественский фестиваль искусств представляет спектакль «Пышка» Государственного театра «Амазгаин» имени Соса Саркисяна из Еревана, Армения.

Сюжет

Действие происходит во время франко-прусской войны 1870 года. Оккупанты выпускают из зимнего Руана дилижанс «Нормандия», в котором едут представители обеспеченных слоев общества, две монахини и полноватая проститутка по прозвищу Пышка. Сначала благонравные дамы объединяются против этой партии. Однако, проголодавшись, они начинаю разделять с Пышкой припасы и забывают о вражде.

Творческий подход

Театр «Амазгаин» вдохнул новую жизнь в одноименную повесть Ги де Мопассана, мгновенно переведшую 29-летнего дебютанта в ряд известных писателей Франции. Спектакль отличается яркой динамикой и остроумным юмором, затрагивая темы истинного и ложного патриотизма, личной выгоды и предательства. Здесь мы увидим низость высокопоставленных и чистоту душ тех, кто, казалось бы, находит в жизни на самом дне.

Звезда театра

Заслуженная артистка Армении Нарине Григорян - одна из самых ярких звезд на театральном небосклоне республики. Она считает, что «театр не место для рамок. Театр - это свобода. Это полет. Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь. Мы же балуемся. Так надо баловаться профессионально. Всем сердцем. В конце остается энергия…»

Музыкальное оформление

В спектакле использована музыка великих композиторов: Мориса Равеля, Жака Оффенбаха, Жан-Марка Зельвера, Джун Мияке и Альфреда Шнитке.

Участие в фестивалях

  • 2025 г. - Санкт-Петербург. XXVI Международный театральный фестиваль Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева «Молодежь. Театр. Фест».
  • 2021 г. - Владивосток. Международный Тихоокеанский театральный фестиваль.
  • 2021 г. - Москва. XV Международный театральный фестиваль им. Антона Павловича Чехова.

Декабрь
14 декабря воскресенье
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1500 ₽

