Современная интерпретация классики: спектакль «Пышка»

Режиссер Нарине Григорян привносит свежий взгляд на знаменитую новеллу Ги де Мопассана «Пышка», написанную почти полтора века назад. В этом спектакле она раскрывает море юмора, творческий авантюризм и острую сатиру, присущие оригиналу.

Сюжет и персонажи

Действие спектакля разворачивается в период франко-прусской войны 1870 года. В дилижансе, который покидает Руан, находятся различные персонажи: надменные буржуа, хитроватые торговцы, суматошный демократ, пара беспокойных монахинь и, конечно, Пышка — пухленькая проститутка.

Эта пестрая компания сможет продолжить свой путь только при одном условии: Пышка должна отдаться прусскому офицеру. Однако, она решительно отказывается заниматься своим ремеслом с врагом и захватчиком. Попутчики наперебой уговаривают её спасти их, ставя зрителей перед вопросом о морали и человеческой природе.

Оригинальный подход и актерский состав

Благодаря оригинальному режиссерскому подходу спектакль становится глубоким и динамичным отражением общественных проблем. Актеры разыгрывают свои роли живо и энергично, не опасаясь быть смешными, что подчеркивает шаржированность их персонажей.

В спектакле принимают участие: Варшам Гевргян, Тетевик Казарян, Давид Акопян, Алла Саакян, Гагик Мадоян, Армине Андреасян, Нарек Багдасарян, Сергей Товмасян, Мария Сейранян и Степан Гамбарян.

Команда спектакля

Режиссёр: Нарине Григорян

Сценограф: Виктория Риедо-Оганнисян