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Pyrokinesis

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Андрея Пирокинезиса: новое звучание и любимые хиты

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! На сцене — ваш любимый концептуальный рэп, пронизанный глубокими, поэтическими текстами. Андрей Пирокинезис, талантливый музыкант и поэт, готов покорять новые вершины и собирать стадионы.

Хиты, которые покорили сердца

На концерте прозвучат популярные композиции, такие как «Днями-ночами», «Цветами радуги» и «Отказываю небу». Эти песни уже завоевали сердца поклонников и обещают создать атмосферу единения и вдохновения.

Новый альбом и сюрпризы

Кроме любимых хитов, зрители смогут услышать презентацию нового альбома Андрея. Это событие станет настоящим подарком для фанатов, которые ждут новых музыкальных экспериментов и неожиданных поворотов в творчестве исполнителя.

Забавный факт

Не забывайте про пушистого друга Андрея — котенка по имени Ра. Он стал символом творчества музыканта и, возможно, появится на концерте в виде сюрприза!

Приходите на концерт, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и насладиться выступлением, которое обязательно оставит след в вашем сердце.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 14 сентября
Circus Красноярск, Высотная, 35а/1
19:00 от 2700 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
19:00 от 1700 ₽
Омск, 26 сентября
Ангар Омск, Кемеровская, 1, корп. 3, РЦ «Драйв-клуб»
19:00 от 2500 ₽
Екатеринбург, 28 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:00 от 2200 ₽
Челябинск, 30 сентября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:00 от 2200 ₽
Пермь, 3 октября
Концерт-холл «Свобода» Пермь, Краснофлотская, 15
19:00 от 2200 ₽
Уфа, 5 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2000 ₽
Самара, 9 октября
Метелица-С Самара, Революционная, 146
19:00 от 2500 ₽
Волгоград, 14 октября
Кроп Arena Волгоград, Краснознаменская, 3а, парк «Раздолье»
19:00 от 2000 ₽
Краснодар, 17 октября
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
19:00 от 2500 ₽
Ростов-на-Дону, 18 октября
Кроп-арена Ростов-на-Дону, просп. Шолохова, 270/1
19:00 от 2200 ₽
Воронеж, 19 октября
Aura Воронеж, просп. Революции, 56
19:00 от 2700 ₽

В ближайшие дни

Субботний стендап
18+
Юмор
Субботний стендап
26 июля в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Комната культуры
12+
Поп Рок
Комната культуры
22 октября в 19:00 Гранд-холл Сибирь
от 2300 ₽
Симфония Imagine Dragons при свечах
6+
Живая музыка
Симфония Imagine Dragons при свечах
26 декабря в 19:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1700 ₽
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