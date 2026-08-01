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Pyrokinesis. Summer Sound x билайн
Билеты от 2900₽
Киноафиша Pyrokinesis. Summer Sound x билайн

Pyrokinesis. Summer Sound x билайн

16+
Возраст 16+
Билеты от 2900₽

О концерте

Пришедший к успеху рэпер Pyrokinesis продолжает линию Мэйти и Оxxxymiron — сходств между ними всеми больше, чем, наверное, хотелось бы Мирону Федорову. Pyrokinesis играет роль декадентского искушенного рассказчика, который «собирает женские веснушки» и видит, как на самом деле крутятся шестеренки мрачного мира вокруг. В качестве финального результата — многословный и мрачный речитатив с эстетскими интонациями, сложными образами и демонстрацией внутренних демонов. Само собой, значимая часть каталога Pyrokinesis состоит из концептуальных альбомов и циклов, а на фоне звучат убедительные биты с рок-усилением.

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Август
15 августа суббота
19:30
Дизайн завод «Флакон» Москва, Б.Новодмитровская, 36
от 2900 ₽

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