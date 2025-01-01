Меню
Пыль
Киноафиша Пыль

Спектакль Пыль

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Моноспектакль о судьбе Ирмград Койн

Приглашаем вас на незабываемый моноспектакль, посвященный жизни выдающейся немецкой писательницы Ирмград Койн. Это трогательная история о женщине, которая, несмотря на тяжелые испытания, сумела оставить след в литературе и в сердцах читателей.

Сюжет

История Ирмград Койн – это хроника борьбы с фашистским режимом, преодоления двух мировых войн и переживания полного забвения. Она была автором книги «Девочка, с которой детям не разрешали водиться», принесшей ей популярность, но на пути к успеху ей пришлось столкнуться с немалыми испытаниями. В конце жизни, несмотря на все трудности, она обретает признание и славу.

Творческий коллектив

Главную роль исполняет талантливая актриса Руслана Доронина, которая прекрасно передает эмоции и переживания своей героини. Режиссером спектакля выступает Элистин Михайлов, а художником – Наталья Мишина, создающая уникальную атмосферу на сцене.

Интересные факты

Ирмград Койн стала символом борьбы за права женщин и свободу слова. Ее произведения до сих пор популярны и изучаются в учебных заведениях. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных жизненных аспектах.

Не пропустите!

Каждый зритель сможет окунуться в мир литературы и истории, познавая все сложности и радости жизни Ирмград Койн на сцене. Мы гарантируем, что этот спектакль оставит след в вашем сердце.

Расписание

19 сентября
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
19:00 от 2400 ₽

