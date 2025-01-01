Меню
Пятничный стендап
Киноафиша Пятничный стендап

Пятничный стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт в Лофт-пространстве «Yushin Brothers»

В Лофт-пространстве «Yushin Brothers» пройдет увлекательный стендап-концерт, который станет отличным началом выходных для всех ценителей хорошего юмора и весёлой атмосферы.

Программа концерта

В концерте примут участие опытные комики, которые готовы подарить зрителям заряд положительных эмоций. Все шутки тщательно отобраны и проверены, чтобы создать незабываемую атмосферу.

Почему стоит посетить

Стендап — это не просто комедия, это возможность увидеть мир с другой стороны и посмеяться над повседневными ситуациями. Лофт-пространство «Yushin Brothers» известен своими оригинальными мероприятиями и комфортной атмосферой, что сделает ваш вечер уникальным.

Не пропустите шанс насладиться отличным концертом и провести время в компании единомышленников!

Декабрь
Январь
12 декабря пятница
22:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
19 декабря пятница
22:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
26 декабря пятница
22:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
2 января пятница
20:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
22:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽
9 января пятница
00:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽

