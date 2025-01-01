Пятничный Stand Up: Вечер Смеха и Улыбок в Ростове

Приглашаем вас на «Пятничный Stand Up» — уникальное мероприятие, где ростовские резиденты представят свои лучшие номера. Это отличная возможность провести вечер в компании талантливых комиков и насладиться их остроумными шутками.

Участники Вечера

На сцене выступят:

Олег Шашков

Денис Губнелов — участник Премьер лиги КВН и Лиги городов на ТНТ

— участник Премьер лиги КВН и Лиги городов на ТНТ Иван Горланов

Рахматилла Шовкатов

Андрей Исаев — чемпион Высшей лиги КВН

Бар Флэш-рояль

Мероприятие пройдет в баре, открытом ростовской командой КВН «Флэш-рояль» — чемпионами 2023 года. Это заведение не только предлагает широкий выбор напитков и закусок, но и создает атмосферу, где можно посмеяться и зарядиться позитивом.

ТВ и Интернет-проекты

Все комики являются участниками различных ТВ- и Ютуб-проектов, что гарантирует высокое качество выступлений и актуальные шутки. Не упустите возможность увидеть их вживую!

Приходите за хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями на «Пятничный Stand Up»!