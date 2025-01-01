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Пятничный Stand Up
Киноафиша Пятничный Stand Up

Пятничный Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Пятничный Stand Up: Вечер Смеха и Улыбок в Ростове

Приглашаем вас на «Пятничный Stand Up» — уникальное мероприятие, где ростовские резиденты представят свои лучшие номера. Это отличная возможность провести вечер в компании талантливых комиков и насладиться их остроумными шутками.

Участники Вечера

На сцене выступят:

  • Олег Шашков
  • Денис Губнелов — участник Премьер лиги КВН и Лиги городов на ТНТ
  • Иван Горланов
  • Рахматилла Шовкатов
  • Андрей Исаев — чемпион Высшей лиги КВН

Бар Флэш-рояль

Мероприятие пройдет в баре, открытом ростовской командой КВН «Флэш-рояль» — чемпионами 2023 года. Это заведение не только предлагает широкий выбор напитков и закусок, но и создает атмосферу, где можно посмеяться и зарядиться позитивом.

ТВ и Интернет-проекты

Все комики являются участниками различных ТВ- и Ютуб-проектов, что гарантирует высокое качество выступлений и актуальные шутки. Не упустите возможность увидеть их вживую!

Приходите за хорошим настроением и незабываемыми впечатлениями на «Пятничный Stand Up»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 8 августа
Flash Bar Ростов-на-Дону, Седова, 5
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