Спектакль «Пятиречие»: Сказы русского Севера в РАМТ

В спектакле «Пятиречие» зрители станут свидетелями уникальной встречи сказителей из пяти рек русского Севера. Наполненные ожиданием, они делятся с массой сказы о любви, волшебстве, изменах, утехах, материнстве и труде.

Однако сюжет здесь не основной. Главным является сам сказитель: его манера говорить, слушать, движение руки и личность, скрывающаяся за речью. Музыка слов и пластика представления создадут атмосферу, в которой обретает форму жизнь человека из русского Севера — загадочного и порой страшного.

Постановка по фольклорному сборнику

Спектакль представляет собой первое сценическое прочтение фольклорного сборника «Пятиречие», изданного в 1931 году. Сказы Архангельской области, которые были переданы московской актрисе Ольге Озаровской известной исполнительницей былин Марией Кривополеновой (Махонька), отражают быт, характер и труды северян.

Сюжетные линии раскрывают их умение соотноситься с непростыми условиями жизни и сливаются с суровой природой. Режиссер Сергей Тонышев отмечает: «Наш спектакль пахнет хлебом и рыбой. Я сам с Севера, и в детстве мама варила уху из северной рыбы. Это запах дома простых людей». Он добавляет: «В их жизни скрыт глубокий смысл, который напоминает Шекспира, Гоголя и Достоевского, но без литературности. Это поэтичность ужаса и обыденность смерти».

Тонышев также подчеркивает важность разглядывания простых героев безымянных людей: «В них кроется тайна, которую мы стремимся выявить на сцене. Это и есть наша настоящая драма».