Пятилетие Alcatraz Bar

Юбилей Alcatraz Bar: Громкое музыкальное событие в вашем городе
Alcatraz Bar с радостью сообщает о своем первом юбилее! В честь этого события заведение подготовило насыщенную программу, которая порадует всех любителей живой музыки и ярких впечатлений.
Выступления на главной сцене
В праздничный вечер на сцене Alcatraz Bar выступят:
- 7000$ — энергичный коллектив, который задаст нужный ритм вечеру;
- Cardio Killer — группа, известная своими зажигательными выступлениями;
- The Barber (Москва) — музыкальный проект, который привнесет атмосферу столицы;
- Run,Bitch!Run! — настоящие мастера панк-музыки;
- Суперпанк — уникальный проект, который удивит даже самых искушенных зрителей.
Ночная программа
После основного концерта вечер продолжится с запоминающимися выступлениями:
- CosmoCats — группа, которая погрузит вас в мир космических звуков;
- Greenwiсh cover band — кавер-группа, исполняющая хиты прошлых лет;
- dj Lyubeznov — специальные сет на тему RetroRave, который заставит вас танцевать до утра.
Не упустите возможность отпраздновать юбилей Alcatraz Bar в компании талантливых музыкантов и друзей. Это будет вечер, наполненный музыкой, танцами и незабываемыми эмоциями!