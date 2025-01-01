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Пятилетие Alcatraz Bar
Киноафиша Пятилетие Alcatraz Bar

Пятилетие Alcatraz Bar

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилей Alcatraz Bar: Громкое музыкальное событие в вашем городе

Alcatraz Bar с радостью сообщает о своем первом юбилее! В честь этого события заведение подготовило насыщенную программу, которая порадует всех любителей живой музыки и ярких впечатлений.

Выступления на главной сцене

В праздничный вечер на сцене Alcatraz Bar выступят:

  • 7000$ — энергичный коллектив, который задаст нужный ритм вечеру;
  • Cardio Killer — группа, известная своими зажигательными выступлениями;
  • The Barber (Москва) — музыкальный проект, который привнесет атмосферу столицы;
  • Run,Bitch!Run! — настоящие мастера панк-музыки;
  • Суперпанк — уникальный проект, который удивит даже самых искушенных зрителей.

Ночная программа

После основного концерта вечер продолжится с запоминающимися выступлениями:

  • CosmoCats — группа, которая погрузит вас в мир космических звуков;
  • Greenwiсh cover band — кавер-группа, исполняющая хиты прошлых лет;
  • dj Lyubeznov — специальные сет на тему RetroRave, который заставит вас танцевать до утра.

Не упустите возможность отпраздновать юбилей Alcatraz Bar в компании талантливых музыкантов и друзей. Это будет вечер, наполненный музыкой, танцами и незабываемыми эмоциями!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 22 августа
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
18:00 от 1500 ₽

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