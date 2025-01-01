Пятилетие Alcatraz Bar

Юбилей Alcatraz Bar: Громкое музыкальное событие в вашем городе

Alcatraz Bar с радостью сообщает о своем первом юбилее! В честь этого события заведение подготовило насыщенную программу, которая порадует всех любителей живой музыки и ярких впечатлений.

Выступления на главной сцене

В праздничный вечер на сцене Alcatraz Bar выступят:

7000$ — энергичный коллектив, который задаст нужный ритм вечеру;

— энергичный коллектив, который задаст нужный ритм вечеру; Cardio Killer — группа, известная своими зажигательными выступлениями;

— группа, известная своими зажигательными выступлениями; The Barber (Москва) — музыкальный проект, который привнесет атмосферу столицы;

(Москва) — музыкальный проект, который привнесет атмосферу столицы; Run,Bitch!Run! — настоящие мастера панк-музыки;

— настоящие мастера панк-музыки; Суперпанк — уникальный проект, который удивит даже самых искушенных зрителей.

Ночная программа

После основного концерта вечер продолжится с запоминающимися выступлениями:

CosmoCats — группа, которая погрузит вас в мир космических звуков;

— группа, которая погрузит вас в мир космических звуков; Greenwiсh cover band — кавер-группа, исполняющая хиты прошлых лет;

— кавер-группа, исполняющая хиты прошлых лет; dj Lyubeznov — специальные сет на тему RetroRave, который заставит вас танцевать до утра.

Не упустите возможность отпраздновать юбилей Alcatraz Bar в компании талантливых музыкантов и друзей. Это будет вечер, наполненный музыкой, танцами и незабываемыми эмоциями!