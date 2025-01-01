Спектакль «Пятьдесят два герца: история девочки и кита». История необыкновенных взаимоотношений от Театральной лаборатории «КукLab»

«Пятьдесят два герца: история девочки и кита» — это трогательная история о девочке, которая теряет слух и находит утешение в ремонте старых радиоприемников, лишенных голоса. Жизнь героини переплетается с судьбой одинокого кита, который также не может найти понимания среди своих сородичей, так как поет на уникальной частоте 52 герца.

Тема одиночества и стремления к мечте

Два существа — девочка и кит — на первый взгляд, не имеют ничего общего, но их объединяет чувство одиночества и непонимания. Этот спектакль рассказывает о поиске способов преодоления препятствий, стремлении к мечте и нахождении языка для взаимодействия с миром.

Команда постановки

Идея и постановка спектакля принадлежит Творческому проекту «Играем Книгу», в котором участвуют талантливые профессионалы:

Режиссура: Мария Михеева, Екатерина Окутина

Композитор: Вячеслав Сысоев

Хореограф: Лариса Никитина

Актеры: Мария Михеева, Екатерина Окутина, Владислав Волков

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендован для зрителей старше 10 лет. Это не только интересная, но и глубокая история, которая заставляет задуматься о важности общения и взаимопонимания.