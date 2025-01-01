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Пятьдесят два герца: история девочки и кита
Билеты от 2000₽
Киноафиша Пятьдесят два герца: история девочки и кита

Спектакль Пятьдесят два герца: история девочки и кита

Постановка
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской 12+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Пятьдесят два герца: история девочки и кита». История необыкновенных взаимоотношений от Театральной лаборатории «КукLab»

«Пятьдесят два герца: история девочки и кита» — это трогательная история о девочке, которая теряет слух и находит утешение в ремонте старых радиоприемников, лишенных голоса. Жизнь героини переплетается с судьбой одинокого кита, который также не может найти понимания среди своих сородичей, так как поет на уникальной частоте 52 герца.

Тема одиночества и стремления к мечте

Два существа — девочка и кит — на первый взгляд, не имеют ничего общего, но их объединяет чувство одиночества и непонимания. Этот спектакль рассказывает о поиске способов преодоления препятствий, стремлении к мечте и нахождении языка для взаимодействия с миром.

Команда постановки

Идея и постановка спектакля принадлежит Творческому проекту «Играем Книгу», в котором участвуют талантливые профессионалы:

  • Режиссура: Мария Михеева, Екатерина Окутина
  • Композитор: Вячеслав Сысоев
  • Хореограф: Лариса Никитина
  • Актеры: Мария Михеева, Екатерина Окутина, Владислав Волков

Рекомендации для зрителей

Спектакль рекомендован для зрителей старше 10 лет. Это не только интересная, но и глубокая история, которая заставляет задуматься о важности общения и взаимопонимания.

Режиссер
Мария Михеева
В ролях
Мария Михеева
Екатерина Окутина
Владислав Волков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Театральная лаборатория «Кук Lab» на Смоленской Москва, Смоленская, 10
18:00 от 2000 ₽

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