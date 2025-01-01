Спектакль Пятьдесят два герца: история девочки и кита

«Пятьдесят два герца: история девочки и кита» — это трогательная история о девочке, которая теряет слух и находит утешение в ремонте старых радиоприемников, лишенных голоса. Жизнь героини переплетается с судьбой одинокого кита, который также не может найти понимания среди своих сородичей, так как поет на уникальной частоте 52 герца.
Два существа — девочка и кит — на первый взгляд, не имеют ничего общего, но их объединяет чувство одиночества и непонимания. Этот спектакль рассказывает о поиске способов преодоления препятствий, стремлении к мечте и нахождении языка для взаимодействия с миром.
Идея и постановка спектакля принадлежит Творческому проекту «Играем Книгу», в котором участвуют талантливые профессионалы:
Спектакль рекомендован для зрителей старше 10 лет. Это не только интересная, но и глубокая история, которая заставляет задуматься о важности общения и взаимопонимания.