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Пятая стихия
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Киноафиша Пятая стихия

Спектакль Пятая стихия

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О спектакле

Шоу «Пятая стихия» в Парке киноприключений «Мастер Панин»

В Москве откроется необычное решение для любителей театра — шоу «Пятая стихия». Это название стало знаковым для различных культурных и музыкальных программ, включая проект ArtArea Project и поэтическо-музыкальный клуб Игоря Царёва. В рамках предстоящего спектакля зрители увидят элементы воздушной гимнастики, огненное шоу, колесо Сира и эквилибристику, которые объединяются в захватывающее представление.

Уникальные номера и реальные истории

Среди артистов — каскадер и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, который продемонстрирует акробатические элементы на мотоцикле на высоте 20 метров без страховки. Однако главная ценность шоу заключается не только в трюках. Зрители услышат реальные истории людей, которые преодолели свои страхи, вышли за рамки привычного и сделали шаг навстречу своей мечте. Это шоу — о смелости и возможности делать невозможное реальностью.

Специальные предложения

Не упустите возможность приобрести билеты по специальной цене до июля. Каждый билет включает посещение шоу «Пятая стихия» и бесплатную групповую тренировку в студии циркового искусства ArtArea Project. Присоединяйтесь к нам и найдите вдохновение в этих удивительных историях!

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Август
22 августа суббота
19:00
Парк киноприключений «Мастер Панин» Москва, 2-й Сетуньский пр., 3

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