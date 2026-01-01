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Спектакль Пятая печать

Постановка
МТЮЗ 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

История о простых людях на фоне войны

Венгрия, осень 1944 года. Четыре друга — обычные люди, сидящие в маленьком кабачке, когда на улице разрываются снаряды. Они ведут спокойные беседы, выпивают, переживают, но остаются живыми в этом хаосе войны. Это не история о палачах и жертвах, а о четырех простых людях, чья жизнь продолжает идти, несмотря на войну, мчащуюся мимо.

Лицом к лицу с собой: главный выбор жизни

Однако, как часто бывает в истории, случайности и судьба сталкивают их с выбором, перед которым трудно устоять. Это выбор между самим собой и тем, что может потребовать война, общество, или даже сам смысл существования. Каждый из них будет вынужден столкнуться с самим собой, с тем, кем он является на самом деле.

Знаем ли мы, кто мы?

Задаемся ли мы этим вопросом в обычной жизни? Понимаем ли мы, кто мы на самом деле, когда внешняя угроза ставит перед нами непростые вопросы? Ответы на эти вопросы, как и сама жизнь, могут быть не столь однозначными.

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Илья Смирнов
Андрей Максимов
Евгений Кутянин
Дмитрий Агафонов
Антон Коршунов
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