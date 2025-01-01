Спектакль Пять Жар-птиц в поместье Ворона

Почти классический британский детектив от мастера мистификаций Дона Нигро

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление, основанное на почти классическом британском детективе от мастера мистификаций Дона Нигро. В этом спектакле вы окажетесь в старинном поместье семьи Рейвенскрофт, где произошло загадочное убийство.

Сюжет спектакля

В центре событий – трагическая гибель конюха Патрика Рорка, найденного под лестницей с сломанной шеей. Инспектору Раффингу предстоит сложное расследование, в ходе которого он будет допрашивать пять прекрасных и эксцентричных жительниц дома. Каждая из них имеет свой мотив, и вскоре станет ясно, что не все так просто, как кажется.

Неожиданные повороты

Готовьтесь к невероятным поворотам сюжета, которые не оставят вас равнодушными. В этом спектакле вы сможете не только насладиться увлекательной историей, но и попробовать разгадать тайну вместе с героями.

Интересные факты

Спектакль вдохновлён классическими детективами, что привносит в него атмосферу интриги и suspense.

Работы Дона Нигро известны своим остроумным сценарием и неожиданными развязками, что делает каждую постановку уникальной.

Постановка обещает быть не только захватывающей, но и визуально впечатляющей благодаря тщательно продуманному сценографическому оформлению.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной детективной истории. Ждём вас на спектакле!