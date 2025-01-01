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Пять Жар-птиц в поместье Ворона
Киноафиша Пять Жар-птиц в поместье Ворона

Спектакль Пять Жар-птиц в поместье Ворона

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Почти классический британский детектив от мастера мистификаций Дона Нигро 

Приглашаем вас на захватывающее театральное представление, основанное на почти классическом британском детективе от мастера мистификаций Дона Нигро. В этом спектакле вы окажетесь в старинном поместье семьи Рейвенскрофт, где произошло загадочное убийство.

Сюжет спектакля

В центре событий – трагическая гибель конюха Патрика Рорка, найденного под лестницей с сломанной шеей. Инспектору Раффингу предстоит сложное расследование, в ходе которого он будет допрашивать пять прекрасных и эксцентричных жительниц дома. Каждая из них имеет свой мотив, и вскоре станет ясно, что не все так просто, как кажется.

Неожиданные повороты

Готовьтесь к невероятным поворотам сюжета, которые не оставят вас равнодушными. В этом спектакле вы сможете не только насладиться увлекательной историей, но и попробовать разгадать тайну вместе с героями.

Интересные факты

  • Спектакль вдохновлён классическими детективами, что привносит в него атмосферу интриги и suspense.
  • Работы Дона Нигро известны своим остроумным сценарием и неожиданными развязками, что делает каждую постановку уникальной.
  • Постановка обещает быть не только захватывающей, но и визуально впечатляющей благодаря тщательно продуманному сценографическому оформлению.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной детективной истории. Ждём вас на спектакле!

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Дмитрий Орлов
Юлия Воронцова
Александра Руденко
Юлия Шамарина
Евгения Заварзина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 26 августа
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Пять Жар-птиц в поместье Ворона Пять Жар-птиц в поместье Ворона Пять Жар-птиц в поместье Ворона Пять Жар-птиц в поместье Ворона

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