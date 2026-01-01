Спектакль "Пять вечеров" Московского драматического Открытого театра

Московский драматический Открытый театр (МДОТ) представляет спектакль по мотивам одноименной пьесы А.В. Володина "Пять вечеров". Это трогательная история, разворачивающаяся в Ленинграде, на одной из улиц, в одном из домов. Действие начинается задолго до пяти вечеров и продолжится еще нескоро.

Сюжет и атмосфера

Зима. По вечерам валит снег, вызывая ностальгические воспоминания о школьных каникулах, встречах в парадном и о прошлых зимах. Спектакль погружает зрителей в атмосферу эпохи, когда каждый момент может стать решающим.

Продолжительность

Спектакль длится 3 часа с одним антрактом, что позволяет зрителям насладиться глубиной сюжета и многогранностью персонажей.

Музыкальное оформление

В спектакле звучат песни советского периода 50-х, 60-х и 70-х годов, что создает уникальное звучание и добавляет дополнительный слой к эмоциональному восприятию истории.

Действующие лица и исполнители

Ильин — Василь Сулейманов

Тамара — Анна Самборская

Слава — Дмитрий Новиков

Катя — Кристина Ретани

Зоя — Полина Кузнецова

Тимофеев — Сергей Сахаров

Не упустите возможность увидеть этот замечательный спектакль, который затрагивает важные темы любви, памяти и ностальгии.