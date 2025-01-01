Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 5

Ближний круг: камерная музыка в исполнении оркестра «Дивертисмент»

Камерный оркестр «Дивертисмент» готов представить цикл концертов под названием «Ближний круг». Этот проект возник в ответ на пожелания наших любимых слушателей. Мы заметили, что во время филармонических концертов зрители нередко находятся очень близко к нам - порой места на сцене заканчиваются, и стулья для зрителей стоят прямо среди артистов!

Наше первоначальное волнение по поводу такого тесного соседства быстро сменилось радостью, когда вы, дорогие зрители, поделились своими впечатлениями. Многие из вас отметили, что вам интересно быть частью этого «ближнего круга» - наблюдать за нами, видеть наши глаза и стать свидетелями нашего бессловесного, но откровенного общения. Это вдохновило нас создать условия для еще более тесного взаимодействия.

Погружение в атмосферу камерного музицирования

Что может быть откровеннее доверительной беседы? Только камерное музицирование. Оно требует от участников искренности, открытости и взаимопонимания. Именно эти качества делают каждый концерт уникальным.

Мы приглашаем вас встретиться в концертном сезоне 2025/2026 в уютном зале Дома Кочневой. Это пространство, наполненное теплом и атмосферой дружеского общения, предлагает возможность взглянуть друг другу в глаза и стать частью нашего общего музыкального путешествия.

Эта встреча обещает стать не просто выступлением, а настоящим опытом, который мы сможем разделить вместе. Мы уверены, что каждого из вас ждет незабываемое погружение в мир камерной музыки.

Искренне ваш, Илья Иофф