Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 4
6+
О концерте

Камерный оркестр «Дивертисмент» представляет цикл концертов «Ближний круг»

Цикл концертов возник благодаря вам, наши любимые слушатели. В последнее время на наших филармонических концертах мы все чаще оказываемся очень близко друг к другу. «Близко» в буквальном смысле: когда желающих провести вечер с нами становится больше, чем мест в зале, и стулья для зрителей размещаются прямо на сцене, среди нас. Это порождает естественные сомнения: «Удобно ли будет? Не помешаем ли друг другу?». Однако, когда мы слышим ваши восторженные отзывы, понимаем, что вам интересно быть частью этой атмосферы.

Музыка и общение

Что может быть откровеннее доверительной беседы? Только камерное музицирование. Именно оно создает уникальную атмосферу, где каждый может почувствовать себя частью творческого процесса. На наших концертах вы сможете не только слушать музыку, но и наблюдать за артистами, видеть их эмоции и внутренний мир.

Где и когда

Мы ждем вас в концертном сезоне 2025/2026 в уютном зале Дома Кочневой. Это будет ваше уникальное музыкальное путешествие, где «глаза в глаза» станут не просто фразой, а настоящим опытом общения.

Искренне ваш, Илья Иофф

Февраль
26 февраля четверг
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1200 ₽

