Пять вечеров из жизни Моцарта. Вечер 3

Камерный оркестр «Дивертисмент» представляет цикл концертов «Ближний круг»

Идея создания цикла концертов возникла благодаря вам, наши дорогие слушатели. В последнее время мы замечаем, что во время филармонических концертов зрители нередко оказываются неподалеку от артистов. Стулья располагаются прямо на сцене, что создает атмосферу близости и взаимопонимания. Это вызывает у нас легкое волнение: будет ли это удобно и не помешаем ли мы друг другу?

Однако ваши впечатления показали, что многим из вас интересно наблюдать за артистами в непосредственной близости, видеть эмоции и взаимодействие на сцене. Ваши откровенные отзывы вдохновили нас на то, чтобы организовать цикл концертов, где вы сможете стать частью нашего общего «ближнего круга», в котором мы создаем музыку.

Камерное музицирование как искреннее общение

Что может быть более откровенным, чем доверительная беседа? Камерное музицирование предоставляет нам возможность прямого общения с вами, нашими слушателями. Это не просто музыка, это совместное переживание. Мы приглашаем вас на наши концерты в уютном зале Дома Кочневой, где мы будем вместе делиться эмоциями и музыкальными моментами.

Искренне ваш, Илья Иофф