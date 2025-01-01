Меню
Пять шагов до тебя
Билеты от 1000₽
Киноафиша Пять шагов до тебя

Спектакль Пять шагов до тебя

Постановка
МТЮЗ 16+
Режиссер Олег Липовецкий
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Пять шагов до тебя: спектакль о свободе быть собой

Спектакль «Пять шагов до тебя» основан на пьесе «Эти свободные бабочки» и исследует важные темы принятия, любви и самовыражения.

О чем спектакль?

Режиссер Олег Липовецкий делится своим видением: «Я делаю спектакль о праве каждого быть собой, о выборе между свободой и зависимостью от успеха. В центре истории — парадоксальная и сложная любовь.» Он акцентирует внимание на необходимости обсуждения этих тем с молодыми людьми, которые ищут себя, и с родителями, которые сталкиваются с непростым выбором при отпускании своих детей.

Музыка и атмосфера

Спектакль наполнен музыкальными композициями популярной группы SunSay, что придаст ему особую энергетику. Зрители смогут ощутить искренность, иронию и сильные эмоции — все это создает атмосферу настоящего драйва и молодости.

Кого стоит увидеть?

Приходите на спектакль, чтобы выяснить, что значит быть свободным и как важно принимать друг друга такими, какие мы есть. «Пять шагов до тебя» — это возможность увидеть мир через призму любви и молодости.

Купить билет на спектакль Пять шагов до тебя

Январь
15 января четверг
19:00
МТЮЗ Москва, Мамоновский пер., 10
от 1000 ₽

Фотографии

Пять шагов до тебя Пять шагов до тебя Пять шагов до тебя Пять шагов до тебя Пять шагов до тебя Пять шагов до тебя

