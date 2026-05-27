Ночная прогулка по Петербургу на теплоходе

Причал на Синопской набережной приглашает вас на незабываемую ночную экскурсию по Петербургу на двухпалубном теплоходе. Это уникальная возможность насладиться великолепием города с воды и увидеть его знаменитые достопримечательности в мерцании ночных огней.

Во время прогулки вы сможете наблюдать за разводкой мостов: Дворцового, Троицкого, Литейного, Большеохтинского и Александра Невского. Экскурсионное сопровождение сделает ваше время на борту не только приятным, но и познавательным.

Что вас ждет

Это экскурсия идеально подходит как для гостей, так и для жителей Петербурга, стремящихся оценить красоту ночного города. На борту теплохода вам откроются великолепные виды на знаковые памятники и архитектуру.

Важно знать

Все ночные прогулки проводятся независимо от разводки мостов. Исключение составляют дни государственных праздников — 1, 9 мая и 12 июня, когда разводка не осуществляется. Если по погодным условиям разводка будет отменена, вы можете воспользоваться правом на бесплатную повторную поездку.