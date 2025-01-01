Театр «Подвал бродячей собаки» рад представить новый спектакль «Пять рассказов Шукшина», основанный на произведениях выдающегося русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина. Это уникальная возможность окунуться в мир, наполненный глубиной и искренностью, характерными для его творчества.
Актер Борисов не просто «читает» рассказы Шукшина — он проникает в их суть, раскрывая подлинную жизнь, запечатленную в текстах. Его мастерство заключается в безупречном владении словом и интонацией. В отличие от традиционного театрального канона, который часто упрощает и снижает уровень прозы Шукшина до бытового фельетона, Борисов создает глубокий и многослойный образ. Он не нуждается в переодеваниях или реквизите, чтобы передать атмосферу шукшинских мест и времени; основное выразительное средство актера — его голос.
Сегодняшняя аудитория, независимо от возраста, с живым интересом откликается на «нестандартного» Шукшина, который не является рассказчиком анекдотов, а представляет собой человека, писателя и художника, выстрадавшего право говорить от имени и во имя народа.
Спектакль, который дебютировал в Санкт-Петербурге, стал результатом совместной работы предпринимателя и актера Сергея Федотова и учредителя «Бродячей собаки» Владимира Склярского. Он был удостоен диплома «За чистоту художественного слова» на фестивале «Монокль» в Санкт-Петербурге, а также главного приза в номинации «Театр-малая форма» на Международном театральном форуме «Золотой Витязь» в 2009 году в Москве.
В спектакль вошли такие произведения, как «Волки», «Как помирал старик», «Суд», «Жена мужа в Париж провожала» и «Дядя Ермолай». Каждый из этих рассказов является ярким примером шукшинского стиля, наполненного жизненной правдой и глубокими размышлениями о человеческой судьбе.
Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который подарит вам уникальное театральное переживание!