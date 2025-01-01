Пять минут до... Новогодняя карнавальная ночь в Колонном Зале Дома Союзов

Новогодняя карнавальная ночь в Колонном зале Дома Союзов

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю карнавальную ночь в Колонном зале Дома Союзов! Расположенный всего в пяти минутах от Красной площади и одной минуте от Большого театра, этот исторический зал станет идеальной площадкой для встречи Нового года.

Приготовления к празднику

Сбор гостей начнется в 21:00. Вас ждут фуршет, авторские канапе от шеф-повара Максима Беляева и безлимитные новогодние коктейли! С самого начала вечера вы окажетесь в волшебной атмосфере праздника.

Захватывающая программа вечера

С 22:00 до 23:55 мы пригласим вас на праздничный банкет с изысканными напитками премиум-класса. В честь 70-летия фильма «Карнавальная ночь» вас ждет стилевой концерт с жонглерами, гимнастами и фокусником, а также много юмора, основанного на крылатых фразах.

Звездные выступления

В 23:50 на сцену выйдет звезда мюзиклов Валерия Ланская, а уже в 23:55 вы сможете увидеть видео-поздравление от Президента России В.В. Путина. После этого, в 00:06, начнется выступление «ночной империи» с королевой вечера Ириной Дубцовой.

Танцы до утра

С 01:00 до 03:00 на сцене будет звучать музыка от диджея DJ Legran в стиле танцевальной эпохи «Карнавальной ночи». Танцы, веселье и множество приятных сюрпризов будут радовать вас до самого окончания празднования в 03:00. Как говорится, «Как Новый год встретишь – так его и проведешь!»

Основные правила посещения

При входе в Колонный зал каждый зритель должен иметь оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, указанные при покупке билетов. Проверку документов осуществляет Федеральная служба охраны.

За 24 часа до начала мероприятия продажа билетов прекращается.

Обмен билетов на другое лицо возможен за 72 часа до концерта при наличии ФИО и паспортных данных нового зрителя.

Поздравляем вас с наступающим Новым 2026 годом — годом радости и счастья!