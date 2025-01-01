Пять минут до... Новогодняя карнавальная ночь в Колонном Зале Дома Союзов

Меню
Новогодняя карнавальная ночь в Колонном зале Дома Союзов

Приглашаем вас на незабываемую новогоднюю карнавальную ночь в Колонном зале Дома Союзов! Расположенный всего в пяти минутах от Красной площади и одной минуте от Большого театра, этот исторический зал станет идеальной площадкой для встречи Нового года.

Приготовления к празднику

Сбор гостей начнется в 21:00. Вас ждут фуршет, авторские канапе от шеф-повара Максима Беляева и безлимитные новогодние коктейли! С самого начала вечера вы окажетесь в волшебной атмосфере праздника.

Захватывающая программа вечера

С 22:00 до 23:55 мы пригласим вас на праздничный банкет с изысканными напитками премиум-класса. В честь 70-летия фильма «Карнавальная ночь» вас ждет стилевой концерт с жонглерами, гимнастами и фокусником, а также много юмора, основанного на крылатых фразах.

Звездные выступления

В 23:50 на сцену выйдет звезда мюзиклов Валерия Ланская, а уже в 23:55 вы сможете увидеть видео-поздравление от Президента России В.В. Путина. После этого, в 00:06, начнется выступление «ночной империи» с королевой вечера Ириной Дубцовой.

Танцы до утра

С 01:00 до 03:00 на сцене будет звучать музыка от диджея DJ Legran в стиле танцевальной эпохи «Карнавальной ночи». Танцы, веселье и множество приятных сюрпризов будут радовать вас до самого окончания празднования в 03:00. Как говорится, «Как Новый год встретишь – так его и проведешь!»

Основные правила посещения

  • При входе в Колонный зал каждый зритель должен иметь оригиналы паспорта или свидетельства о рождении, указанные при покупке билетов. Проверку документов осуществляет Федеральная служба охраны.
  • За 24 часа до начала мероприятия продажа билетов прекращается.
  • Обмен билетов на другое лицо возможен за 72 часа до концерта при наличии ФИО и паспортных данных нового зрителя.

Поздравляем вас с наступающим Новым 2026 годом — годом радости и счастья!

Декабрь
31 декабря среда
21:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 70000 ₽

