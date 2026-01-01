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Пять эпох мирового балета
Билеты от 5000₽
Киноафиша Пять эпох мирового балета

Спектакль Пять эпох мирового балета

12+
Возраст 12+
Билеты от 5000₽

О спектакле

Гала-концерт балета в Москве

Гала-концерт «Пять эпох мирового балета» — это уникальное событие, в котором ведущие солисты Большого театра Денис Родькин и Элеонора Севенард представляют зрителям любимые классические произведения. В партнерстве с артистами Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, под управлением Петра Дранги и в сопровождении DYP Orchestra, они создают цельное художественное высказывание, обещая незабываемый вечер.

Эстетический калейдоскоп

Программа концерта представляет собой смену эстетических состояний. Сначала зрителей ждет ориентальная чувственность «Шахерезады» Николая Римского-Корсакова, которая плавно переходит к предельной метафорике «Умирающего лебедя» Камиля Сен-Санса. Пластический демонизм Воланда по Михаилу Булгакову добавляет новую грань к этому многообразию.

Страсть и классика

Испанская линия, основанная на музыке Жоржа Бизе, вводит драматургию страсти, которая подчеркивается классическими шедеврами: «Лебединое озеро» Петра Чайковского и «Эсмеральда» Цезаря Пуни. Эти произведения утверждают идеал как тонкое равновесие формы и иллюзии, обеспечивая запоминающийся контраст к эмоциональному звучанию.

Современные акценты

Интонации XX века в «Петрушке» Игоря Стравинского представляют образ внутреннего разлома и утраты целостности, что позволяет зрителям задуматься о глубине человеческих переживаний. Финальные акценты, такие как лирическая текучесть Сергея Рахманинова и трагическая кульминация любви в «Ромео и Джульетте» Сергея Прокофьева, выводят действие в пространство универсальных смыслов.

Итоги вечера

«Пять эпох мирового балета» — это не просто ретроспектива, а интеллектуально выверенный жест, который раскрыл балет как язык вне времени. Он соединяет миф, историю и личное переживание в единой сценической форме, предлагая зрителям уникальный культурный опыт.

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Октябрь
6 октября вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 5000 ₽

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