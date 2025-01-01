Пьяный микрофон

Комедийный вечер с шотами и смехом в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа, который обещает подарить массу положительных эмоций! Это будет не просто выступление комиков, а настоящая комедийная игра, где зрители станут активными участниками.

Формат вечера

Наши комики поднимутся на сцену с 10 шотами увеселительных напитков перед собой. И тут начинается веселье: после каждой разрывной шутки, по мнению зала, комик выпивает шот. Это не просто комедия, а настоящая битва юмора и смекалки!

Зачем приходить?

Если вы хотите отвлечься от будней, насладиться атмосферой легкости и задора, этот вечер станет для вас отличным вариантом. Убедитесь, что у вас готово хорошее настроение — комики сделают все остальное.

Не упустите шанс!

Приходите и поддержите своих любимых комиков! Этот вечер — отличная возможность весело провести время и, возможно, стать частью незабываемого шоу. Увидимся на сцене!