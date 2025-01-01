Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пьяный микрофон
Киноафиша Пьяный микрофон

Пьяный микрофон

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедийный вечер с шотами и смехом в Краснодаре

Приглашаем вас на уникальный вечер стендапа, который обещает подарить массу положительных эмоций! Это будет не просто выступление комиков, а настоящая комедийная игра, где зрители станут активными участниками.

Формат вечера

Наши комики поднимутся на сцену с 10 шотами увеселительных напитков перед собой. И тут начинается веселье: после каждой разрывной шутки, по мнению зала, комик выпивает шот. Это не просто комедия, а настоящая битва юмора и смекалки!

Зачем приходить?

Если вы хотите отвлечься от будней, насладиться атмосферой легкости и задора, этот вечер станет для вас отличным вариантом. Убедитесь, что у вас готово хорошее настроение — комики сделают все остальное.

Не упустите шанс!

Приходите и поддержите своих любимых комиков! Этот вечер — отличная возможность весело провести время и, возможно, стать частью незабываемого шоу. Увидимся на сцене!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
22:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Горшенев. Юбилейный тур
12+
Рок
Горшенев. Юбилейный тур
27 февраля в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2500 ₽
Рома Желудь. DJ-Сет
18+
Поп Хаус
Рома Желудь. DJ-Сет
5 сентября в 18:00 Tulum
от 500 ₽
Mary Gu
12+
Поп
Mary Gu
15 ноября в 19:00 Кроп Arena
от 2300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше