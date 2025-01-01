Пьяццолла. Вечер танго

Всех поклонников страстного и волнующего танго ждет встреча с самыми известными образцами жанра, созданными в XX веке. Этот концерт подарит зрителям уникальную возможность насладиться как грустными, так и счастливыми музыкальными историями любви, которые будут трогать сердца еще многие десятилетия.
На сцену выйдут:
Каждый из этих артистов привнесет в программу свои эмоции и профессионализм, что сделает вечер незабываемым.
Пронзительные и темпераментные композиции в исполнении блистательных солистов «Петербург-концерта» не оставят равнодушными ни истинных ценителей танго, ни тех, кто впервые знакомится с этим музыкальным стилем.
Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут без антракта. Не упустите возможность окунуться в атмосферу танго и ощутить его магию!