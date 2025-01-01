Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пьяццолла. Вечер танго
Киноафиша Пьяццолла. Вечер танго

Пьяццолла. Вечер танго

6+
Возраст 6+

О концерте

Эмоции в ритме танго. Концерт в Доме Кочневой

Всех поклонников страстного и волнующего танго ждет встреча с самыми известными образцами жанра, созданными в XX веке. Этот концерт подарит зрителям уникальную возможность насладиться как грустными, так и счастливыми музыкальными историями любви, которые будут трогать сердца еще многие десятилетия.

Выдающиеся исполнители

На сцену выйдут:

  • Александра Савина — лауреат международных конкурсов (скрипка)
  • Людмила Халлаева — дипломант международного конкурса (фортепиано)
  • Антон Денисов — актер театра и кино

Каждый из этих артистов привнесет в программу свои эмоции и профессионализм, что сделает вечер незабываемым.

Динамика ритма

Пронзительные и темпераментные композиции в исполнении блистательных солистов «Петербург-концерта» не оставят равнодушными ни истинных ценителей танго, ни тех, кто впервые знакомится с этим музыкальным стилем.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут без антракта. Не упустите возможность окунуться в атмосферу танго и ощутить его магию!

Купить билет на концерт Пьяццолла. Вечер танго

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
" А потом случилось это", аб-т №14
22 марта в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra
6+
Неоклассика
Мир Тима Бертона. Imperial Orchestra
18 апреля в 19:00 Imperial Hall
от 2000 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
20 декабря в 20:00 Колизей
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше