Пьяццолла. Краски танго

Завораживающий концерт с живописью на воде

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка и живопись сливаются в одном волшебном действе. В этот вечер сцена наполнится звуками танго в исполнении Olympic Orchestra, а на экране над сценой оживут яркие картины, созданные в технике Эбру.

Программа концерта

Первое отделение : Произведения великого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, мастера танго, чьи мелодии покорили весь мир.

: Произведения великого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, мастера танго, чьи мелодии покорили весь мир. Второе отделение: Всемирно известные композиции в жанре танго, которые перенесут вас в мир страсти и ритма.

Живопись на воде: техника Эбру

Под аккомпанемент оркестра художник Ольга Каурова будет создавать живописные картины на воде. Эти живые полотна, выполненные в технике Эбру, будут мгновенно проецироваться на большой экран, превращая каждую ноту в цвет и каждое движение кисти в музыку. Аудиовизуальное наслаждение гарантировано!

Исполнители

Санкт-Петербургский камерный оркестр Olympic Orchestra

Дирижёр : Александр Голиков

: Александр Голиков Художественный руководитель : Алексей Степанов

: Алексей Степанов Художник: Ольга Каурова

Погрузитесь в мир танго, где музыка и живопись создают уникальную атмосферу красоты и искусства.