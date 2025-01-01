Пьяццолла. Краски танго

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка и живопись сливаются в одном волшебном действе. В этот вечер сцена наполнится звуками танго в исполнении Olympic Orchestra, а на экране над сценой оживут яркие картины, созданные в технике Эбру.
Под аккомпанемент оркестра художник Ольга Каурова будет создавать живописные картины на воде. Эти живые полотна, выполненные в технике Эбру, будут мгновенно проецироваться на большой экран, превращая каждую ноту в цвет и каждое движение кисти в музыку. Аудиовизуальное наслаждение гарантировано!
Погрузитесь в мир танго, где музыка и живопись создают уникальную атмосферу красоты и искусства.