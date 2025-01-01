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Пьяццолла. Краски танго
Киноафиша Пьяццолла. Краски танго

Пьяццолла. Краски танго

Постановка
Анненкирхе 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Завораживающий концерт с живописью на воде

Приглашаем вас на уникальный концерт, где музыка и живопись сливаются в одном волшебном действе. В этот вечер сцена наполнится звуками танго в исполнении Olympic Orchestra, а на экране над сценой оживут яркие картины, созданные в технике Эбру.

Программа концерта

  • Первое отделение: Произведения великого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы, мастера танго, чьи мелодии покорили весь мир.
  • Второе отделение: Всемирно известные композиции в жанре танго, которые перенесут вас в мир страсти и ритма.

Живопись на воде: техника Эбру

Под аккомпанемент оркестра художник Ольга Каурова будет создавать живописные картины на воде. Эти живые полотна, выполненные в технике Эбру, будут мгновенно проецироваться на большой экран, превращая каждую ноту в цвет и каждое движение кисти в музыку. Аудиовизуальное наслаждение гарантировано!

Исполнители

  • Санкт-Петербургский камерный оркестр Olympic Orchestra
  • Дирижёр: Александр Голиков
  • Художественный руководитель: Алексей Степанов
  • Художник: Ольга Каурова

Погрузитесь в мир танго, где музыка и живопись создают уникальную атмосферу красоты и искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Пьяццолла. Краски танго Пьяццолла. Краски танго Пьяццолла. Краски танго Пьяццолла. Краски танго Пьяццолла. Краски танго

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