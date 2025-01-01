Пьяццолла. Ансамбль Menestrelli в Музее ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

Концерт ансамбля Menestrelli: Времена года в Буэнос-Айресе

Ансамбль Menestrelli представит знаменитый цикл аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе» в транскрипции Леонида Десятникова. Концерт состоится в двух отделениях с антрактом.

Программа концерта

А. Пьяццолла — «S’il Vous Plaît Tango»

Р. Гальяно — «Tangaria»

Х. Родригес — «Кумпарсита»

Ежи Петерсбурский — «Утомлённое солнце»

Кроме того, зрителей ждёт танго и несколько ярких тёплых пьес других композиторов.

О ансамбле Menestrelli

В составе ансамбля профессиональные музыканты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Это яркий, молодой коллектив, исполняющий музыку разных жанров на народных инструментах в оригинальных обработках. Ансамбль активно участвует в концертной жизни города и выступает на крупных площадках Санкт-Петербурга.

Историческая справка о Дворце Кваренги

Здание на Казанской, 7 — Дворец Кваренги — находится в нескольких шагах от Невского проспекта. Построенный в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги, дворец стал важным архитектурным наследием России. Здесь размещался Опекунский совет, координировавший деятельность воспитательных домов и приютов во времена Российской Империи.

После революции 1917 года функции ведомства были переданы Народному комиссариату государственного призрения. В 1842 году здесь открылось первое отделение Государственных сберегательных касс, ставших впоследствии основой для современного Сбербанка.

Атмосфера антрактов

В антракте гостей ждёт:

Фуршет с красным и белым полусладким вином

Чай с баранками из исторического самовара 1953 года

Кофе, сладости и душевное домашнее общение

Все перечисленные угощения входят в стоимость билета. Мы приглашаем вас прийти за полчаса до начала концерта, чтобы насладиться атмосферой нашего салона, пообщаться и поиграть в настольные игры.

Ретро-коллекция

Тем, кто впервые у нас, будет интересно ознакомиться с нашей ретро-коллекцией, в которой представлено 500 экспонатов Музея ностальгии конца 19-го и начала 20-го века. В коллекции можно увидеть:

Старинные телефоны

Ретро фотоаппараты

Патефоны и граммофоны

Пишущие машинки и другие исторические раритеты

Порядок проведения

Завершение мероприятия запланировано до 22:00. Мы находимся по адресу: Казанская, 7, Дворец Кваренги, 2 этаж.

Ближайшие станции метро:

М. Невский проспект — 300 м

М. Гостиный двор — 500 м

М. Сенная, Садовая, Спасская — 950 м

М. Адмиралтейская — 1 200 м

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