Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пьяццолла. Ансамбль Menestrelli в Музее ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом
Киноафиша Пьяццолла. Ансамбль Menestrelli в Музее ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

Пьяццолла. Ансамбль Menestrelli в Музее ностальгии во дворце на Невском. Вечеринка с фуршетом

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт ансамбля Menestrelli: Времена года в Буэнос-Айресе

Ансамбль Menestrelli представит знаменитый цикл аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе» в транскрипции Леонида Десятникова. Концерт состоится в двух отделениях с антрактом.

Программа концерта

  • А. Пьяццолла — «S’il Vous Plaît Tango»
  • Р. Гальяно — «Tangaria»
  • Х. Родригес — «Кумпарсита»
  • Ежи Петерсбурский — «Утомлённое солнце»

Кроме того, зрителей ждёт танго и несколько ярких тёплых пьес других композиторов.

О ансамбле Menestrelli

В составе ансамбля профессиональные музыканты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов, выпускники Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств и Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Это яркий, молодой коллектив, исполняющий музыку разных жанров на народных инструментах в оригинальных обработках. Ансамбль активно участвует в концертной жизни города и выступает на крупных площадках Санкт-Петербурга.

Историческая справка о Дворце Кваренги

Здание на Казанской, 7 — Дворец Кваренги — находится в нескольких шагах от Невского проспекта. Построенный в 1810 году архитектором Джакомо Кваренги, дворец стал важным архитектурным наследием России. Здесь размещался Опекунский совет, координировавший деятельность воспитательных домов и приютов во времена Российской Империи.

После революции 1917 года функции ведомства были переданы Народному комиссариату государственного призрения. В 1842 году здесь открылось первое отделение Государственных сберегательных касс, ставших впоследствии основой для современного Сбербанка.

Атмосфера антрактов

В антракте гостей ждёт:

  • Фуршет с красным и белым полусладким вином
  • Чай с баранками из исторического самовара 1953 года
  • Кофе, сладости и душевное домашнее общение

Все перечисленные угощения входят в стоимость билета. Мы приглашаем вас прийти за полчаса до начала концерта, чтобы насладиться атмосферой нашего салона, пообщаться и поиграть в настольные игры.

Ретро-коллекция

Тем, кто впервые у нас, будет интересно ознакомиться с нашей ретро-коллекцией, в которой представлено 500 экспонатов Музея ностальгии конца 19-го и начала 20-го века. В коллекции можно увидеть:

  • Старинные телефоны
  • Ретро фотоаппараты
  • Патефоны и граммофоны
  • Пишущие машинки и другие исторические раритеты

Порядок проведения

Завершение мероприятия запланировано до 22:00. Мы находимся по адресу: Казанская, 7, Дворец Кваренги, 2 этаж.

Ближайшие станции метро:

  • М. Невский проспект — 300 м
  • М. Гостиный двор — 500 м
  • М. Сенная, Садовая, Спасская — 950 м
  • М. Адмиралтейская — 1 200 м

Уважаемые гости! Добро пожаловать на события Артклуба!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 августа
Пространство Freedom / Казанская, 7 Санкт-Петербург, Казанская, 7
19:00 от 1750 ₽

В ближайшие дни

Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
18+
Поп Вечеринка
Retro Show / Гидровояж. Вечеринка на теплоходе на закат
9 августа в 20:30 Университетская набережная, 13
от 2300 ₽
6+
Классическая музыка
Вечер камерной музыки, аб-т №1
25 марта в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Театр Романса Олега Погудина
6+
Классическая музыка
Театр Романса Олега Погудина
12 ноября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше