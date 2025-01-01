Меню
Пьяццолла. Аконкагуа
Пьяццолла. Аконкагуа

Танго в исполнении бандонеона: концерт Aconcagua

Приглашаем вас на великолепный концерт Aconcagua, который представит Уральский молодёжный симфонический оркестр. Это не просто музыкальное событие, а погружение в мир аргентинского танго, наполненное яркими эмоциями и глубокими мелодиями.

Исполнительское мастерство

В этой программе участвует замечательный бандонеонист Иван Таланин, чье проникновенное звучание бандонеона обещает подарить незабываемые ощущения. Таланин уже завоевал признание на аргентинской сцене и теперь готов покорить сердца зрителей в России.

Музыка новаторов

Концерт включает в себя музыку выдающихся композиторов, таких как Астор Пьяццолла и Артур Маскатс. Пьяццолла, известный своими новаторскими подходами к традиционному танго, добавил элементы классической музыки и джаза. Его концерт Aconcagua, названный в честь величественной горы, стал важной вехой в развитии tango nuevo — современного направления танго.

Исторические нотки

Эмоциональная композиция Танго Артура Маскатса, удостоенная Большой музыкальной премии в Латвии, продолжает историю танца, который когда-то был лишь локальным увлечением в Аргентине, а теперь стал любимым жанром во всем мире. В программе также прозвучит проникновенная мелодия из культового фильма Дорога Федерико Феллини.

Не пропустите уникальный вечер

Этот концерт — отличная возможность насладиться великолепной музыкой и талантливым исполнением в живом формате. Не упустите шанс окунуться в атмосферу страсти и романтики аргентинского танго.

