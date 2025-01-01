5 сентября в 19:00 в клубе Douglas пройдет незабываемый концерт известной группы «Пузо и виртуозы Ленинграда». Эта команда состоит из людей, которые хорошо знакомы вам по культовым хитам группы «Ленинград».
Александр Попов, известный под прозвищем «Пузо», стал символом группы благодаря таким песням, как «Дорожная», «Баба не моего масштаба» и «Обезьяна и орёл». После распада «Ленинграда» музыканты взяли паузу, но теперь вновь готовы порадовать своих поклонников.
В этом концерте «Пузо и виртуозы» представят женские песни советской эстрады о любви. Эти мелодии, собранные и проверенные на совместных застольях, в их исполнении звучат залихватски, обжигающе и трогательно. Устоять перед такой музыкальной магией просто невозможно!
Человеческая жизнь, как известно, коротка, а минуты счастья ещё короче. Не упустите возможность насладиться этим удивительным мероприятием. Пропускать такой концерт просто нельзя!
Не забудьте купить билеты заранее и подготовиться к вечеру, полному эмоций и незабываемых впечатлений!