Концерт «Пузо и виртуозы Ленинграда» в Санкт-Петербурге

5 сентября в 19:00 в клубе Douglas пройдет незабываемый концерт известной группы «Пузо и виртуозы Ленинграда». Эта команда состоит из людей, которые хорошо знакомы вам по культовым хитам группы «Ленинград».

Знакомые мелодии и новые интерпретации

Александр Попов, известный под прозвищем «Пузо», стал символом группы благодаря таким песням, как «Дорожная», «Баба не моего масштаба» и «Обезьяна и орёл». После распада «Ленинграда» музыканты взяли паузу, но теперь вновь готовы порадовать своих поклонников.

Необычные исполнения

В этом концерте «Пузо и виртуозы» представят женские песни советской эстрады о любви. Эти мелодии, собранные и проверенные на совместных застольях, в их исполнении звучат залихватски, обжигающе и трогательно. Устоять перед такой музыкальной магией просто невозможно!

Не упустите шанс!

Человеческая жизнь, как известно, коротка, а минуты счастья ещё короче. Не упустите возможность насладиться этим удивительным мероприятием. Пропускать такой концерт просто нельзя!

Не забудьте купить билеты заранее и подготовиться к вечеру, полному эмоций и незабываемых впечатлений!