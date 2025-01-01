Спектакль Путник

АНО Центр развития художественного творчества «Зеркало искусства» готовит премьеру спектакля «Путник», созданного по мотивам одноименной пьесы Валерия Брюсова. Над его созданием трудились современные российские авторы: композитор Владислава Малаховская, режиссер Марина Сень, хореограф Александр Челидзе, художник Сергей Илларионов и саунд-дизайнер Артем Чигрик.
Спектакль представляет собой смелый авангардный эксперимент, в котором гармонично сочетаются оперный вокал, современная хореография и новейшие визуальные технологии. Основой драматургии является психодрама Валерия Брюсова, написанная в 1910 году. Эта символистская монопьеса в стихах пронизана чувственными образами и глубокими смыслами, что делает её интересной для интерпретации в жанрах хореографии и оперы.
Действие перенесено в фантазийное пространство пост-культурного мегаполиса. В этом мире дневной суеты и многолюдья каждый герой оказывается один, сражаясь со своими мечтами и желаниями, которые неожиданно сталкиваются с суровой реальностью и исчезают как временные иллюзии.
Концепция постановки направлена на переосмысление сюжетной основы психодрамы Брюсова через призму современности, используя языковые средства современного театра. В спектакле принимают участие известные исполнители, такие как меццо-сопрано Олеся Петрова (солистка Михайловского театра), а также танцовщики из Varnava Dance Company: Максим Петров и Егор Фомин, вместе с другими артистами и музыкантами, представляющими ведущие филармонические коллективы Санкт-Петербурга.
Постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры России.