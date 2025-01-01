Спектакль Путник

Меню
12+
Продолжительность 1 час 25 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперно-балетный спектакль по мотивам пьесы Валерия Брюсова

АНО Центр развития художественного творчества «Зеркало искусства» готовит премьеру спектакля «Путник», созданного по мотивам одноименной пьесы Валерия Брюсова. Над его созданием трудились современные российские авторы: композитор Владислава Малаховская, режиссер Марина Сень, хореограф Александр Челидзе, художник Сергей Илларионов и саунд-дизайнер Артем Чигрик.

Уникальный театральный эксперимент

Спектакль представляет собой смелый авангардный эксперимент, в котором гармонично сочетаются оперный вокал, современная хореография и новейшие визуальные технологии. Основой драматургии является психодрама Валерия Брюсова, написанная в 1910 году. Эта символистская монопьеса в стихах пронизана чувственными образами и глубокими смыслами, что делает её интересной для интерпретации в жанрах хореографии и оперы.

Мир одиночества и мечтаний

Действие перенесено в фантазийное пространство пост-культурного мегаполиса. В этом мире дневной суеты и многолюдья каждый герой оказывается один, сражаясь со своими мечтами и желаниями, которые неожиданно сталкиваются с суровой реальностью и исчезают как временные иллюзии.

Современные реалии и классика

Концепция постановки направлена на переосмысление сюжетной основы психодрамы Брюсова через призму современности, используя языковые средства современного театра. В спектакле принимают участие известные исполнители, такие как меццо-сопрано Олеся Петрова (солистка Михайловского театра), а также танцовщики из Varnava Dance Company: Максим Петров и Егор Фомин, вместе с другими артистами и музыкантами, представляющими ведущие филармонические коллективы Санкт-Петербурга.

Постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры России.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 сентября
Новая сцена Александринского театра Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 49а
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Путник Путник Путник Путник Путник Путник Путник

