Пути
Пути

Спектакль Пути

Постановка
Театральный центр «На Плющихе» 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Пути» — размышление о духовном кризисе человечества

Спектакль «Пути» — это глубокое и тревожное размышление о духовном кризисе человечества. Он исследует возможности медицины будущего, которые соприкасаются с множеством этических противоречий.

Действие разворачивается в XXII веке. Главный герой, Алекс, успешный выпускник медицинского университета, начинает свою карьеру в клинике, управляемой искусственным интеллектом. Здесь его ждет испытание в симуляторе реальности, который должен проверить его способности.

Во время проверки Алекс сталкивается с важными открытиями, которые меняют его восприятие и приводят к выбору, предопределяющему всю его дальнейшую жизнь.

Команда спектакля

  • Режиссер: Ольга Захарова
  • Художник по костюмам: Марина Крайчович

Действующие лица

  • Алекс А5 Корсаков: Андрей Сумцов
  • Н.И. Пирогов: Евгений Булдаков
  • Граф Г. Орлов, Н.И. Склифосовский: Сергей Загребнев
  • Хозяин клиники: Андрей Субботин
  • Врач клиники Панацея: Яна Волкова

Участники и музыкальное сопровождение

В спектакле также задействованы студийцы Театральной Мастерской Театрального центра «На Плющихе», которые исполняют роли бунтовщиков, медсестер 1942 года и научного общества на чествовании Н.И. Пирогова. Хореографический коллектив «Твинс» под руководством Олеси Шляхтиной добавляет уникальные танцевальные элементы.

Музыкальное сопровождение осуществляет оркестр под управлением Дениса Забавского. Музыкальный консультант — Олеся Касьянова, а композитор спектакля — Альфред Шнитке.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который ставит важные вопросы о будущем медицины и человеческой морали!

