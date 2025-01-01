Спектакль «Пути» — размышление о духовном кризисе человечества

Спектакль «Пути» — это глубокое и тревожное размышление о духовном кризисе человечества. Он исследует возможности медицины будущего, которые соприкасаются с множеством этических противоречий.

Действие разворачивается в XXII веке. Главный герой, Алекс, успешный выпускник медицинского университета, начинает свою карьеру в клинике, управляемой искусственным интеллектом. Здесь его ждет испытание в симуляторе реальности, который должен проверить его способности.

Во время проверки Алекс сталкивается с важными открытиями, которые меняют его восприятие и приводят к выбору, предопределяющему всю его дальнейшую жизнь.

Команда спектакля

Режиссер: Ольга Захарова

Художник по костюмам: Марина Крайчович

Действующие лица

Алекс А5 Корсаков: Андрей Сумцов

Н.И. Пирогов: Евгений Булдаков

Граф Г. Орлов, Н.И. Склифосовский: Сергей Загребнев

Хозяин клиники: Андрей Субботин

Врач клиники Панацея: Яна Волкова

Участники и музыкальное сопровождение

В спектакле также задействованы студийцы Театральной Мастерской Театрального центра «На Плющихе», которые исполняют роли бунтовщиков, медсестер 1942 года и научного общества на чествовании Н.И. Пирогова. Хореографический коллектив «Твинс» под руководством Олеси Шляхтиной добавляет уникальные танцевальные элементы.

Музыкальное сопровождение осуществляет оркестр под управлением Дениса Забавского. Музыкальный консультант — Олеся Касьянова, а композитор спектакля — Альфред Шнитке.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который ставит важные вопросы о будущем медицины и человеческой морали!