Образовательная выставка в Севкабель Порту «Путешествуй и точка»: Погрузитесь в мир приключений!

29 и 30 марта 2025 приглашаем всех любителей путешествий посетить образовательно-познавательную выставку «Путешествуй и точка». Это уникальное событие позволит вам окунуться в атмосферу приключений и открытий, а также подготовиться к предстоящему туристическому сезону в компании единомышленников.

Что вас ждет на выставке?

В рамках выставки будет представлено оборудование для путешествий, где вы сможете:

ознакомиться с последними новинками в области туристического снаряжения;

узнать о преимуществах различных видов оборудования;

выбрать то, что подойдет именно вам, для комфортного и безопасного отдыха.

Кроме того, для вас подготовлены увлекательные лекции и семинары от специалистов отрасли. Они расскажут о самых интересных и необычных местах для путешествий, поделятся своим опытом и откроют новые туристические тренды. Полезные советы и рекомендации от блогеров сделают это событие интересным как для опытных путешественников, так и для тех, кто только мечтает о приключениях.

Нетворкинг и детская зона

На выставке будет организован нетворкинг, где вы сможете пообщаться и обменяться опытом с лидерами отрасли, а также познакомиться напрямую с производителями. Для самых маленьких участников будет выделена отдельная детская зона, так что приходите всей семьей!

Не упустите шанс!

Посетите уникальную выставку и расширьте свои горизонты путешествий! Мы ждем вас на нашей атмосферной выставке — «Путешествуй и точка».

Краткие факты о выставке:

20 спикеров — профессионалы поделятся собственным опытом;

18 часов полезного контента;

12 лет опыта в сфере организации мероприятий;

> 10000 человек в сообществе, объединенных любовью к приключениям и исследованиям.

Основные разделы выставки: