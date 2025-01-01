Меню
Образовательная выставка в Севкабель Порту «Путешествуй и точка»: Погрузитесь в мир приключений!

29 и 30 марта 2025 приглашаем всех любителей путешествий посетить образовательно-познавательную выставку «Путешествуй и точка». Это уникальное событие позволит вам окунуться в атмосферу приключений и открытий, а также подготовиться к предстоящему туристическому сезону в компании единомышленников.

Что вас ждет на выставке?

В рамках выставки будет представлено оборудование для путешествий, где вы сможете:

  • ознакомиться с последними новинками в области туристического снаряжения;
  • узнать о преимуществах различных видов оборудования;
  • выбрать то, что подойдет именно вам, для комфортного и безопасного отдыха.

Кроме того, для вас подготовлены увлекательные лекции и семинары от специалистов отрасли. Они расскажут о самых интересных и необычных местах для путешествий, поделятся своим опытом и откроют новые туристические тренды. Полезные советы и рекомендации от блогеров сделают это событие интересным как для опытных путешественников, так и для тех, кто только мечтает о приключениях.

Нетворкинг и детская зона

На выставке будет организован нетворкинг, где вы сможете пообщаться и обменяться опытом с лидерами отрасли, а также познакомиться напрямую с производителями. Для самых маленьких участников будет выделена отдельная детская зона, так что приходите всей семьей!

Не упустите шанс!

Посетите уникальную выставку и расширьте свои горизонты путешествий! Мы ждем вас на нашей атмосферной выставке — «Путешествуй и точка».

Краткие факты о выставке:

  • 20 спикеров — профессионалы поделятся собственным опытом;
  • 18 часов полезного контента;
  • 12 лет опыта в сфере организации мероприятий;
  • > 10000 человек в сообществе, объединенных любовью к приключениям и исследованиям.

Основные разделы выставки:

  • Автотуризм и другие виды туризма;
  • Производство техники и оборудования для туризма;
  • Техника для активного отдыха;
  • Туристское снаряжение;
  • Товары для активного отдыха;
  • Туроператоры и турагенства;
  • Экскурсии/туристические маршруты;
  • IT разработки и приложения для туризма;
  • Транспортные услуги (авиакомпании, прокат автомобилей, жд транспорт);
  • Системы интернет-бронирования;
  • Специализированные издания и журналы;
  • Карты, литература и путеводители для туристов;
  • Экология.

