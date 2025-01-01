29 и 30 марта 2025 приглашаем всех любителей путешествий посетить образовательно-познавательную выставку «Путешествуй и точка». Это уникальное событие позволит вам окунуться в атмосферу приключений и открытий, а также подготовиться к предстоящему туристическому сезону в компании единомышленников.
В рамках выставки будет представлено оборудование для путешествий, где вы сможете:
Кроме того, для вас подготовлены увлекательные лекции и семинары от специалистов отрасли. Они расскажут о самых интересных и необычных местах для путешествий, поделятся своим опытом и откроют новые туристические тренды. Полезные советы и рекомендации от блогеров сделают это событие интересным как для опытных путешественников, так и для тех, кто только мечтает о приключениях.
На выставке будет организован нетворкинг, где вы сможете пообщаться и обменяться опытом с лидерами отрасли, а также познакомиться напрямую с производителями. Для самых маленьких участников будет выделена отдельная детская зона, так что приходите всей семьей!
Посетите уникальную выставку и расширьте свои горизонты путешествий! Мы ждем вас на нашей атмосферной выставке — «Путешествуй и точка».