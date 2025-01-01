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Путешествия Гулливера
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Киноафиша Путешествия Гулливера

Спектакль Путешествия Гулливера

Постановка
Театр кукол им. Образцова 6+
Режиссер Екатерина Образцова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 400₽

О концерте/спектакле

Фантастические кукольные вариации по роману Джонатана Свифта

Писатель Джонатан Свифт был страстным поклонником театра кукол и считал, что «для того чтобы показать человеческую жизнь со всеми её странностями, был изобретён кукольный спектакль».

Волшебные приключения Гулливера

Волшебные приключения Гулливера уже много веков поражают воображение читателей. А в театре кукол игра с масштабами и превращениями выглядит особенно эффектно. Специально для этого спектакля было создано более 50 тростевых и планшетных кукол, а также гигантские куклы-автоматы, которые делают представление поистине захватывающим.

Самая большая кукла в коллекции

Кстати, в этом спектакле можно увидеть самую большую куклу из нашей театральной коллекции — огромную ногу Гулливера! Не упустите шанс стать частью этого волшебного кукольного мира и насладиться уникальным зрелищем, которое объединяет искусство и литературные традиции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
18:00 от 400 ₽
17 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
16:00 от 400 ₽

Фотографии

Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера Путешествия Гулливера

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