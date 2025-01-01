Спектакль Путешествия Гулливера

Фантастические кукольные вариации по роману Джонатана Свифта

Писатель Джонатан Свифт был страстным поклонником театра кукол и считал, что «для того чтобы показать человеческую жизнь со всеми её странностями, был изобретён кукольный спектакль».

Волшебные приключения Гулливера

Волшебные приключения Гулливера уже много веков поражают воображение читателей. А в театре кукол игра с масштабами и превращениями выглядит особенно эффектно. Специально для этого спектакля было создано более 50 тростевых и планшетных кукол, а также гигантские куклы-автоматы, которые делают представление поистине захватывающим.

Самая большая кукла в коллекции

Кстати, в этом спектакле можно увидеть самую большую куклу из нашей театральной коллекции — огромную ногу Гулливера! Не упустите шанс стать частью этого волшебного кукольного мира и насладиться уникальным зрелищем, которое объединяет искусство и литературные традиции!