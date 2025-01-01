Путешествие во времени. Сказки для всей семьи с органом

Музыкальное путешествие сквозь века. Концерт в соборе

В этот вечер вас ждет захватывающее музыкальное путешествие через исторические эпохи. Приглашаем вас на концерт, который перенесет слушателей в удивительный мир барокко, классической и романтической музыки.

Звучание великих композиторов

Вы услышите произведения выдающихся композиторов, таких как:

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор

— Токката и фуга ре минор Вольфганг Амадей Моцарт — Анданте для флейты с оркестром KV 315

— Анданте для флейты с оркестром KV 315 Жорж Бизе — Попурри на темы из оперы «Кармен»

— Попурри на темы из оперы «Кармен» Петр Ильич Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Увлекательный рассказ о музыке

Для юных слушателей мы подготовили увлекательный рассказ о великих композиторах и эпохах, которые сформировались благодаря их творчеству. Однако мы уверены, что и более взрослые слушатели найдут для себя много нового и интересного.

Выдающийся исполнительский состав

В программе выступят лауреаты международных конкурсов:

Анастасия Быкова (орган)

(орган) Нина Лиманская (флейта)

(флейта) Айдана Карашева (арфа)

(арфа) Ольга Бекетова (художественное слово)

Информация о концерте

Длительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Программа может быть изменена. Приходите и насладитесь волшебством музыки!