Путешествие во времени. Сказки для всей семьи с органом
6+
О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие сквозь века. Концерт в соборе

В этот вечер вас ждет захватывающее музыкальное путешествие через исторические эпохи. Приглашаем вас на концерт, который перенесет слушателей в удивительный мир барокко, классической и романтической музыки.

Звучание великих композиторов

Вы услышите произведения выдающихся композиторов, таких как:

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Анданте для флейты с оркестром KV 315
  • Жорж Бизе — Попурри на темы из оперы «Кармен»
  • Петр Ильич Чайковский — «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

Увлекательный рассказ о музыке

Для юных слушателей мы подготовили увлекательный рассказ о великих композиторах и эпохах, которые сформировались благодаря их творчеству. Однако мы уверены, что и более взрослые слушатели найдут для себя много нового и интересного.

Выдающийся исполнительский состав

В программе выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Анастасия Быкова (орган)
  • Нина Лиманская (флейта)
  • Айдана Карашева (арфа)
  • Ольга Бекетова (художественное слово)

Информация о концерте

Длительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Программа может быть изменена. Приходите и насладитесь волшебством музыки!

25 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
18:00

