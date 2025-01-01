Путешествие во времени. Сказки для всей семьи с органом

В этот вечер вас ждет захватывающее музыкальное путешествие через исторические эпохи. Приглашаем вас на концерт, который перенесет слушателей в удивительный мир барокко, классической и романтической музыки.
Вы услышите произведения выдающихся композиторов, таких как:
Для юных слушателей мы подготовили увлекательный рассказ о великих композиторах и эпохах, которые сформировались благодаря их творчеству. Однако мы уверены, что и более взрослые слушатели найдут для себя много нового и интересного.
В программе выступят лауреаты международных конкурсов:
Длительность концерта: 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.
Программа может быть изменена. Приходите и насладитесь волшебством музыки!