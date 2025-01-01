Путешествие во времени: классика американской музыки от 30-х до 80-х

Концерт Екатерины Шеппинг и ансамбля Katusha Blend

Бэнд-лидер Екатерина Шеппинг и ее ансамбль Katusha Blend представят оригинальную программу, посвященную течению Американской музыки от прошлого века до сегодняшнего дня. Этот уникальный концерт познакомит зрителей с разнообразием музыкальных жанров и их эволюцией.

Музыкальные направления

На концерте вы сможете насладиться манкими мелодиями джаза, ритмичностью фанка и лиризмом соула. Каждое направление будет представлено с особым вкусом и мастерством, что создаст незабываемую атмосферу.

О Екатерине Шеппинг

Екатерина Шеппинг — талантливая певица и аранжировщик, которая начала свой путь как хоровой дирижер в стенах училища имени Гнесиных. Сегодня она успешно реализует себя в мире джазовой музыки, привнося в свои произведения элементы различных стилей.

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Концерт обещает стать настоящим событием для всех любителей музыки. Приходите и погрузитесь в мир американского звука, который объединяет прошлое и настоящее!