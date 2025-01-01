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Путешествие в театральную историю
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Киноафиша Путешествие в театральную историю

Путешествие в театральную историю

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Лекция о театре в Мастерской Петра Фоменко

Мастерская Петра Фоменко запускает новое направление театральных лекций, чтобы ответить на живой интерес детей: «Как всё устроено?» и «Как всё работает?». Наша цель — познакомить юных зрителей с историей мирового театра и его истоками.

От Древней Греции до наших дней

На лекции «Путешествие в театральную историю» мы проследим связи, которые тянутся сквозь столетия — от Древней Греции до современности. Дети и их родители узнают, как устроены древнегреческие, средневековые, ренессансные и барочные театры.

Что вы узнаете?

  • Чем скена отличается от сцены?
  • Что общего у средневековых мистерий и современных бразильских карнавалах?
  • Чем падуги отличаются от кулис?
  • Какую роль играл смотритель свечей в барочном театре?

Лекция будет иллюстрирована картинами, старинными гравюрами, фотографиями и видеоматериалами, что сделает изучение театральной истории более увлекательным.

Интерактивный формат

«Театральное путешествие» — это не просто лекция, а познавательное шоу с интерактивными элементами. Участники смогут задавать вопросы и отвечать на них, что сделает лекцию ещё более увлекательной. В завершение мероприятия всех ждёт сюрприз: возможность выйти на сцену и прикоснуться к театральным атрибутам!

Для кого предназначена лекция?

Рекомендуем лекцию для детей старше 10 лет и их родителей. Обсуждение материалов с взрослыми поможет детям лучше усвоить информацию. Мы настоятельно не рекомендуем участие детям младше 10 лет, так как лекция предполагает длительное внимание и усвоение большого объёма информации.

Первая часть увлекательного цикла

«Путешествие в театральную историю» — это лишь первое знакомство с богатой историей мирового театра. Надеемся, что это не последняя часть нашего цикла лекций для детей и их родителей. Ведущая лекции — театровед Анастасия Сергеева, сотрудник литературной части театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
12:00

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