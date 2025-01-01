Спектакль Путешествие в страну Знаний

Погружение в увлекательное прошлое с Феей Знаний

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие в прошлое! Добрая волшебница Фея Знаний проведет детей через века и расскажет о захватывающей истории возникновения Азбуки, учебных заведений, школьной формы и письменных принадлежностей на Руси.

Встреча с Котом Ученым

Кот Ученый, наш верный помощник, напомнит ребятам о произведениях современных авторов о школе. Это отличная возможность освежить в памяти любимые книги и познакомиться с новыми интересными историями.

Веселые перемены и костюмированный бал

Сказочные герои подготовили множество веселых игр, в которые играли их далекие предки. А в завершение программы детей ждет праздничный костюмированный бал, на котором каждый сможет проявить свою фантазию!