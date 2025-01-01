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Путешествие в страну Знаний
Билеты от 1200₽
Киноафиша Путешествие в страну Знаний

Спектакль Путешествие в страну Знаний

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Погружение в увлекательное прошлое с Феей Знаний

Приглашаем юных зрителей на увлекательное путешествие в прошлое! Добрая волшебница Фея Знаний проведет детей через века и расскажет о захватывающей истории возникновения Азбуки, учебных заведений, школьной формы и письменных принадлежностей на Руси.

Встреча с Котом Ученым

Кот Ученый, наш верный помощник, напомнит ребятам о произведениях современных авторов о школе. Это отличная возможность освежить в памяти любимые книги и познакомиться с новыми интересными историями.

Веселые перемены и костюмированный бал

Сказочные герои подготовили множество веселых игр, в которые играли их далекие предки. А в завершение программы детей ждет праздничный костюмированный бал, на котором каждый сможет проявить свою фантазию!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1200 ₽
12 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1200 ₽
14 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1200 ₽
17 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1200 ₽
31 августа
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:30 от 1200 ₽
1 сентября
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
16:00 от 1200 ₽ 17:30 от 1200 ₽

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