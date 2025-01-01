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Путешествие в страну волшебников
Киноафиша Путешествие в страну волшебников

Путешествие в страну волшебников

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О концерте/спектакле

Путешествие в страну Волшебников: Иллюзион-шоу для всей семьи

Говорят, под Новый год чудеса случаются! Магия царит вокруг, и волшебство сбывается. Главный иллюзионист Самары Владимир Колмогоров приглашает вас на незабываемое Иллюзион-шоу «Путешествие в страну Волшебников».

Что вас ждет на шоу?

Это волшебное представление ждет зрителей всех возрастов. На сцене будут показаны:

  • Лучшие фокусы со всего мира;
  • Невероятное волшебство;
  • Игра иллюзиониста;
  • Магия невесомости;
  • Море тайн и загадок.

Новогоднее чудо для каждого

Во время программы произойдет настоящее новогоднее чудо! Каждый зритель сможет прикоснуться к сказке и забрать с собой хорошее настроение. Это уникальная возможность погрузиться в мир иллюзий и волшебства.

Не пропустите!

Приходите на «Путешествие в страну Волшебников» и откройте для себя магию новогодних праздников! Шоу, созданное для всей семьи, оставит вас в восторге и не оставит равнодушными.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 7 января
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
11:00 от 500 ₽
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
18:00 от 1000 ₽

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