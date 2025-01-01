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Путешествие в страну Джамблей
Киноафиша Путешествие в страну Джамблей

Спектакль Путешествие в страну Джамблей

Оперная прогулка в фойе театра
Постановка
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского 6+
Режиссер Вячеслав Игнатов, Мария Литвинова
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера-квест для детей «Страна Бессмыслиц»

Приглашаем вас на удивительное приключение в мир оперы! Либретто Екатерины Поспеловой, основанное на творчестве знаменитого английского поэта Эдварда Лира, порадует юных зрителей и их родителей. Мировая премьера этого спектакля состоялась в Перми в 2014 году и с тех пор завоевала сердца многих.

Сюжет и персонажи

Сюжет оперы рассказывает о встрече двух джентльменов — Мухи Зум-Зум-Зум и Комара Долгонога. Они начинают сетовать на жизнь: Комар больше не поет из-за своих длинных ног, а Муха, увы, не может доехать во дворец, так как его ноги слишком коротки. В итоге, махнув на всё рукой, они садятся в челнок и уплывают играть в бильбоке. Все истории, представленные в спектакле, вдохновлены увлекательными лимериками Эдварда Лира, известного своими «бессмысленными» стихами.

Постановка и атмосфера

Режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова, создававшие множество незабываемых спектаклей для семейного просмотра, успешно сочетают элементы кукольного, теневого, драматического и музыкального жанров. Это создает уникальную атмосферу уютного домашнего театра, где просто и доступно обсуждаются важные темы.

Формат и взаимодействие с детьми

Спектакль проходит в формате «опера в фойе», который так полюбился пермской публике. На входе зрителей встречает Дедушка Лир, который приглашает всех в путешествие по сказочной «Стране Бессмыслиц». Здесь у детей есть возможность не только слушать, но и петь, а также играть на музыкальных инструментах вместе с героями спектакля.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного мира! Опера-квест «Страна Бессмыслиц» — это не только яркое зрелище, но и увлекательное взаимодействие, которое запомнится всем надолго.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 сентября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
12:00
Пермь, 5 октября
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
12:00

Фотографии

Путешествие в страну Джамблей Путешествие в страну Джамблей

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