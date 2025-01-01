Спектакль Путешествие в страну Джамблей

Опера-квест для детей «Страна Бессмыслиц»

Приглашаем вас на удивительное приключение в мир оперы! Либретто Екатерины Поспеловой, основанное на творчестве знаменитого английского поэта Эдварда Лира, порадует юных зрителей и их родителей. Мировая премьера этого спектакля состоялась в Перми в 2014 году и с тех пор завоевала сердца многих.

Сюжет и персонажи

Сюжет оперы рассказывает о встрече двух джентльменов — Мухи Зум-Зум-Зум и Комара Долгонога. Они начинают сетовать на жизнь: Комар больше не поет из-за своих длинных ног, а Муха, увы, не может доехать во дворец, так как его ноги слишком коротки. В итоге, махнув на всё рукой, они садятся в челнок и уплывают играть в бильбоке. Все истории, представленные в спектакле, вдохновлены увлекательными лимериками Эдварда Лира, известного своими «бессмысленными» стихами.

Постановка и атмосфера

Режиссеры Вячеслав Игнатов и Мария Литвинова, создававшие множество незабываемых спектаклей для семейного просмотра, успешно сочетают элементы кукольного, теневого, драматического и музыкального жанров. Это создает уникальную атмосферу уютного домашнего театра, где просто и доступно обсуждаются важные темы.

Формат и взаимодействие с детьми

Спектакль проходит в формате «опера в фойе», который так полюбился пермской публике. На входе зрителей встречает Дедушка Лир, который приглашает всех в путешествие по сказочной «Стране Бессмыслиц». Здесь у детей есть возможность не только слушать, но и петь, а также играть на музыкальных инструментах вместе с героями спектакля.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного мира! Опера-квест «Страна Бессмыслиц» — это не только яркое зрелище, но и увлекательное взаимодействие, которое запомнится всем надолго.