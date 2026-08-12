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Путешествие в старую Россию. К 220-летию со дня основания издательского дома Дациаро
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Киноафиша Путешествие в старую Россию. К 220-летию со дня основания издательского дома Дациаро

Путешествие в старую Россию. К 220-летию со дня основания издательского дома Дациаро

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О выставке

Выставка «Старая Россия» в Государственном музее А. С. Пушкина

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает всех желающих на уникальную выставку «Старая Россия». Она посвящена наследию яркого издательского дома, основанного в середине XIX века итальянцем Джузеппе Дациаро.

История выставки

Выставка предлагает зрителям ознакомиться с редкими изданиями, произведениями искусства и документами, которые отражают культурные и исторические аспекты эпохи. Посетители смогут увидеть, как книги и печатная продукция влияло на общественную жизнь XIX века.

Что вас ждет на выставке?

На выставке представлены не только издания, но и уникальные артефакты, которые рассказывают о быте, традициях и обычаях того времени. Выставка обещает стать настоящим открытием для всех ценителей искусства и истории.

Полезная информация

Выставка проходит в увлекательной атмосфере, где вы сможете не только насладиться экспонатами, но и узнать много нового о прошлом нашей страны. Не упустите возможность стать частью этого культурного события.

Купить билет на выставка Путешествие в старую Россию. К 220-летию со дня основания издательского дома Дациаро

Помощь с билетами
Август
12 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
13 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
14 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
15 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
16 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
17 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
18 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
19 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
20 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
21 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
22 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
23 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
24 августа понедельник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
25 августа вторник
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
26 августа среда
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
27 августа четверг
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
28 августа пятница
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
29 августа суббота
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2
30 августа воскресенье
09:00
Музей Пушкина Москва, Пречистенка, 12/2

В ближайшие дни

Иномарка
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