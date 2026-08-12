Выставка «Старая Россия» в Государственном музее А. С. Пушкина

Государственный музей А. С. Пушкина приглашает всех желающих на уникальную выставку «Старая Россия». Она посвящена наследию яркого издательского дома, основанного в середине XIX века итальянцем Джузеппе Дациаро.

История выставки

Выставка предлагает зрителям ознакомиться с редкими изданиями, произведениями искусства и документами, которые отражают культурные и исторические аспекты эпохи. Посетители смогут увидеть, как книги и печатная продукция влияло на общественную жизнь XIX века.

Что вас ждет на выставке?

На выставке представлены не только издания, но и уникальные артефакты, которые рассказывают о быте, традициях и обычаях того времени. Выставка обещает стать настоящим открытием для всех ценителей искусства и истории.

Полезная информация

Выставка проходит в увлекательной атмосфере, где вы сможете не только насладиться экспонатами, но и узнать много нового о прошлом нашей страны. Не упустите возможность стать частью этого культурного события.