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Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа
Киноафиша Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа

Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочная музыка в старинном дворце. Концерт для юных зрителей

Приглашаем маленьких зрителей на уникальный спектакль, в котором звучание кельтской арфы и виолы перенесет их в атмосферу древних дворцов. На сцене развернется волшебная история о принце и принцессе, где юные слушатели встретятся с живой музыкой, исполненной талантливыми музыкантами.

Участники спектакля

Режиссером и автором этого увлекательного представления является Ольга Пикколо. Музыку для спектакля исполнят артисты симфонического оркестра филармонии:

  • Андрес Измайлов — кельтская арфа
  • Алексей Иванов — виола да гамба
  • А. Чернушенко — оркестровая арфа, учащаяся музыкальной школы им. М. Ростроповича

Информация о спектакле

Продолжительность концерта составляет 35-45 минут. Это идеальное время для того, чтобы юные зрители смогли погрузиться в мир музыки и волшебства.

Важно знать

Билеты на спектакль необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 января
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
12:00 от 1200 ₽

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