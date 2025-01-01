Путешествие в старинное королевство: виола да гамба и кельтская арфа

Сказочная музыка в старинном дворце. Концерт для юных зрителей

Приглашаем маленьких зрителей на уникальный спектакль, в котором звучание кельтской арфы и виолы перенесет их в атмосферу древних дворцов. На сцене развернется волшебная история о принце и принцессе, где юные слушатели встретятся с живой музыкой, исполненной талантливыми музыкантами.

Участники спектакля

Режиссером и автором этого увлекательного представления является Ольга Пикколо. Музыку для спектакля исполнят артисты симфонического оркестра филармонии:

Андрес Измайлов — кельтская арфа

Алексей Иванов — виола да гамба

А. Чернушенко — оркестровая арфа, учащаяся музыкальной школы им. М. Ростроповича

Информация о спектакле

Продолжительность концерта составляет 35-45 минут. Это идеальное время для того, чтобы юные зрители смогли погрузиться в мир музыки и волшебства.

Важно знать

Билеты на спектакль необходимо приобретать для каждого зрителя, независимо от возраста. Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления!